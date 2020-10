Tres árboles andaluces optan a la elección de Árbol del Año 2021

Las moreras en la Cala del Moral de Málaga, el quejigo de Júrtiga (Granada) y la encina milenaria Subbética (Córdoba) son tres de los once árboles singulares que optan a la elección de Árbol del Año 2021, un concurso que persigue destacar la importancia natural y cultural de estos ejemplares monumentales.



La carrasca milenaria de Lecina en Huesca o el pino de La Baia de Elche, Alicante, son otros de los árboles que optan a la elección.



Promovido por la asociación Bosques sin Fronteras, en colaboración con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y FSC España, el concurso se celebra desde 2011 y en esta convocatoria se han presentado 14 árboles, de los cuales un jurado experto en arbolado singular ha seleccionado 11.



Además de los ya mencionados, en esta edición compiten por el galardón de Árbol español del Año el moral de Villoviado (Burgos), el carbayón de Cornellana (Concejo de Salas, en Asturias), el moral de la Iglesia (Salamanca), la sobreira do Loña (Ourense), la magnolia de Santa Rita (A Coruña) y la garrofera del Bovalar de Alaquàs (Valencia).



A diferencia de otros concursos, en el Árbol del Año no se premia la belleza, el tamaño o la edad del ejemplar sino su historia, la relación con las personas y la importancia de destacar su condición de árbol monumental "como un importante patrimonio natural y cultural que se debe apreciar y proteger", afirman los organizadores



Por este motivo, añaden, "se premian árboles que sean una parte integrante de la comunidad humana junto a la que viven".



En esta primera fase del concurso se elige al candidato español al premio Árbol del Año 2021, que se puede votar hasta el próximo 20 de noviembre a través de la web del concurso (https://arboleuropeo.es/votaciones-arbol-del-ano-en-espana-2021) y que competirá después con árboles de otros países europeos.



En la edición del certamen Árbol Europeo del Año del año 2020 un árbol navarro de 1.200 años, el Encino de las Tres Patas, se clasificó en novena posición, mientras que 'El Guardián Checo' de la Aldea Inundada, de la República Checa, se alzó con el primer premio, con 47.226 votos.



El Encino de las Tres Patas esta ubicado en el paraje de La Laguna, entre la ermita de Santa Coloma y el pueblo de Mendaza (Navarra), y es un ejemplar de Quercus Ilex de 1.200 años, uno de las más antiguos del territorio español y uno de los atractivos principales de la zona, cualidades que le llevaron a ser elegido Árbol Español de 2020.