Bendodo llama a PSOE y Adelante a "meter el hombro" en el debate y presupuestos

El portavoz del PP andaluz y presidente del partido en Málaga, Elías Bendodo, ha hecho un llamamiento al PSOE y Adelante Andalucía a "meter el hombro" a partir de la próxima semana en el debate del estado de la comunidad y a sentar las bases de un presupuesto autonómico "que debe ser histórico".



Durante su intervención en el comité ejecutivo del PP de Benalmádena (Málaga), Bendodo ha afirmado que "vienen tiempos de altura de miras, de políticos de Estado" y ha asegurado que PSOE y Adelante Andalucía tienen una "oportunidad de oro" la próxima semana.



"Ahora pueden demostrar que son dos partidos útiles y no dos partidos radicales que están en contra de todo como han demostrado hasta ahora", ha manifestado el dirigente popular, quien ha lamentado que estas formaciones "ni quieren trabajar ni quieren apoyar".





Ha incidido en que no han estado en la comisión de reconstrucción, por la que ha pasado "toda la sociedad andaluza" menos el PSOE y Adelante Andalucía, de manera que "se están quedando sin espacio", pero ha insistido en que el Gobierno andaluz vuelve a "tenderles la mano"."¿Qué mejor mensaje podríamos dar al conjunto de España que todos los partidos saliéramos unidos de ese debate y al mismo tiempo empezar a construir las bases del presupuesto de Andalucía?, ha cuestionado Bendodo.El portavoz popular ha indicado que el presupuesto autonómico de 2021 "debe ser histórico por las circunstancias excepcionales" y ha considerado que "debería ser aprobado por todos los grupos".Por ello, ha sostenido que PSOE y Adelante Andalucía tienen "dos oportunidades" de ser "útiles a la sociedad" y ha confiado en que las "aprovechen".En cuanto al presupuesto, ha dicho que rondará los 40.000 millones de euros y conllevará bajadas de impuestos, y ha recordado que en 2019 el Gobierno andaluz llevó a cabo la reducción de algunos tributos y logró recaudar 440 millones de euros más.A este respecto, ha hecho hincapié en que mientras "todos los países de nuestro entorno", entre los que ha citado Francia, Alemania e Italia, han decidido bajar impuestos, en España el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, opta por subir impuestos, lo que ha calificado de "disparate".Ha argumentado que en un momento en el que hay que recuperar la economía, hay que bajar impuestos porque de esta forma "el dinero se queda en el bolsillo de la gente y el consumo se incentiva", y "si se gasta más, las administraciones recaudan más a través de los impuestos" para poder invertir en sanidad y educación."Bajando impuestos se reactiva la economía", ha aseverado Bendodo, que se ha mostrado convencido de que "eso es lo que hace falta en nuestro país, el modelo de Andalucía", y ha instado al Gobierno central a que lo "copie".Ha lamentado que Pedro Sánchez y el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, estén "instalados en la dejadez" pese a la gravedad de la crisis y que sean "incapaces de liderar la lucha contra la pandemia", a la que "se combate, como estamos combatiendo en Andalucía, con criterios sanitarios"."Aquí no vale ni la ideología ni la política", ha recalcado Bendodo, quien ha opinado que no se pueden tomar decisiones según "quien gobierne en un municipio o en otro" y ha asegurado que si en Madrid no hubiera gobernado Isabel Díaz Ayuso, "hubieran tomado otras medidas", pues "Navarra tenía unos datos mucho peores".