"El Gobierno de Pedro Sánchez no cree en el diálogo social"

El vicepresidente de la CEOE, el granadino Gerardo Cuerva, atacó esta mañana duramente al Gobierno central por su actuación en materia económica durante la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.

El también presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) y de la Cámara de Comercio de Granada participó en un foro digital organizado por la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla en el que analizó la situación de la economía española y andaluza.

Cuerva acusó al Gobierno de no "creer en el diálogo social, al menos no el que hemos tenido en los últimos 40 años en este país". El dirigente de la patronal realizó estas declaraciones al hilo de la negociación de la extensión de los ERTE hasta el año próximo. Cuerva aseguró que el Gobierno de Pedro Sánchez "sigue sin generar certidumbre".

Negociación de los ERTE

Así, incidió en que "no podemos permitir tener encima de la mesa la prórroga de los ERTE, mes a mes" y pidió que se garanticen hasta diciembre de 2021, como ya ha hecho Alemania.

Cuerva también avisó de lo dañino que sería subir en estos momentos los impuestos, a pesar del aumento del gasto público para contener la pandemia. "No nos valen las moratorias fiscales, porque son ayudas irrisorias. No es momento de subidas impositivas cómo el IVA. No es el momento de apretar más al tejido productivo".

Sobre la situación política, Cuerva aseguró que parece que hay partidos "que están empeñados en acabar con España" y "enterrarla".