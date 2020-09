Moreno: "Sánchez nos ha dejado la patata caliente a las comunidades"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido "serenidad y cierta empatía" respecto a las políticas educativas "en todos los ámbitos" y ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya "liderado" la vuelta al colegio: "Nos ha dejado la patata caliente a las administraciones autonómicas".



Moreno ha dicho en Onda Cero que le habría gustado "más complicidad e implicación" de Sánchez en ese asunto, ya que "el Gobierno tiene capacidad y músculo" para encabezar la vuelta a las aulas pero las comunidades han estado "un tanto huérfanas".



Ha opinado que la reunión con las comunidades se debió producir en julio y no a final de agosto y que los criterios debían ser más rígidos, ya que si hay flexibilidad al final se genera "desconfianza" ante las diferentes medidas de cada comunidad.





"Cuando hay un problema de salud pública es cuando el Estado tiene que mandar, coordinar", ha añadido Moreno, quien ha advertido de la desconfianza que puede aparecer si cada comunidad quiere aparecer "como la más protectora" con sus medidas.Moreno ha recordado que "la seguridad plena no existe", pero ha lanzado un mensaje de "cierta seguridad" porque el colegio "ahora mismo es de los espacios más seguros donde pueden estar los niños".Ha puesto como ejemplo una comunión en la que "se arremolinaban" los niños para jugar, "todos mezclados", y ha cuestionado por qué eso no angustia a los padres y sí lo hace el colegio.Ha subrayado la necesidad de los niños y adolescentes por ir al colegio y al instituto, ya que no pueden estar más de seis meses fuera, y ha explicado que con los informes de los profesionales que tiene encima de la mesa "cualquier mandatario tiene la obligación de intentar" una vuelta a las aulas presencial.En cuanto a la labor de la oposición en Andalucía, ha criticado que se pueda utilizar este asunto para "desgastar" al Gobierno y ha pedido que todos pongan "su granito de arena" para que la vuelta a las aulas "funcione razonablemente bien", sabiendo que habrá que tomar decisiones difíciles y "abrir y cerrar aulas".Al ser preguntado sobre si esta opinión también la hace extensible a la labor del PP en la oposición nacional, cree que desde Andalucía se han hecho las cosas "con mejor previsión y organización", or lo que "hay más razones para la crítica hacia el Gobierno de la nación por parte del PP que en Andalucía".Sin embargo, ha defendido que el ámbito educativo requiere "sosiego" porque está "manoseado, utilizado políticamente", de forma que ha pedido "mayor serenidad en todos los ámbitos".Sobre el cierre de una Educación Infantil en Benacazón (Sevilla), ha dicho que se han producido tres positivos y que se ha seguido el protocolo habitual, a la vez que ha insistido en que habrá más positivos en centros y en que "esto va a ser un ida y vuelta".En materia económica, ha vuelto a lamentar que los fondos europeos no lleguen hasta mediados del año que viene, ya que "se va a ir muy de largo" y ha opinado que se habían creado "unas excesivas expectativas sobre ese supuesto maná que iba a llegar de la UE".Ha reclamado igualdad de trato para Andalucía respecto a otras comunidades como País Vasco y ha reclamado conocer "la letra pequeña" de las ayudas europeas.Sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Moreno ha criticado las formas de Sánchez con el líder del PP, Pablo Casado, y ha vuelto a explicar que con un partido como Podemos, que está "en las antípodas" del suyo, es "sumamente difícil" que haya acuerdo.