Derechos Sociales admite que el 112 no es accesible para personas sordas

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha reconocido que la accesibilidad al teléfono de emergencias 112 "no está garantizada en igualdad de condiciones para todas las personas", puesto que no cumple con las exigencias de la legislación europea.



Lo ha hecho a través de la Oficina de Atención a la Discapacidad (Oadis) mediante una respuesta a una queja del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) por las carencias que presenta este servicio para las personas sordas, con discapacidad auditiva, sordociegas o con dificultades en el habla.



Según el Cermi, la Oadis asegura en su escrito que estas personas "no pueden realizar una llamada de emergencia al 112 cuando se desplazan fuera de la comunidad autónoma en la que residen habitualmente y en la que están registradas" para poder utilizar este servicio.





Y advierte de que la solución actual que se ha implantado de usar el 112 a través de un centro de intermediación "no es adecuada, ya que se trata de que, ante una situación de urgencia, el tiempo de respuesta sea lo más breve posible", algo que no es viable con este sistema.La Oadis solicitó información detallada a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, dependiente del Ministerio del Interior, y le planteó que actúe como Centro de Coordinación Operativo en Emergencias de Interés Nacional, de manera que el 112 sea accesible en cualquier comunidad o ciudad autónoma.Pero la contestación que recibió es que la atención de las llamadas al 112 son competencia de las comunidades, si bien Protección Civil apuntó que en los próximos meses planteará un procedimiento único para garantizar la accesibilidad y armonizar así este servicio en todo el territorio.En todo caso, dado que la resolución de problemas de índole tecnológico corresponde al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la Oadis garantiza al Cermi que se dirigirá a dicho departamento solicitándole información al respecto.