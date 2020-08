Bosquet confía en el consenso de los grupos de la comisión de recuperación

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet (Cs), se ha mostrado este lunes confiada en que los grupos que participan en la comisión de estudio sobre la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia del Covid-19 alcancen un "consenso" en torno a las conclusiones de la misma, tras lo que éstas puedan debatirse en el plenario de la Cámara autonómica.

Así lo ha trasladado Bosquet en declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, previas a una reunión telemática de la Diputación Permanente del Parlamento convocada para este lunes para autorizar sesiones extraordinarias de la citada comisión de estudio.

La presidenta de la Cámara andaluza ha valorado que, en dicho órgano, los agentes sociales, económicos, sanitarios o de educación que han ido compareciendo "están haciendo sus aportaciones, y los grupos las están recogiendo, y no me cabe duda" de que, finalmente, se alcanzará "un consenso" en torno a las conclusiones que proponga cada grupo, y podrán ser así "debatidas en el plenario".

También ha vuelto a lamentar que tanto el grupo del PSOE-A como el de Adelante Andalucía "se hayan autoexcluido de una comisión cuyo fin es, nada más y nada menos, que buscar soluciones para la situación económica y social que está dejando el coronavirus".

Bosquet ha opinado que la decisión de ambos grupos de la oposición de salirse de dicha comisión "fue una estrategia mal medida, porque no tiene ningún sentido el motivo por el que supuestamente abandonaron la misma", que fue la elección de un diputado de Vox --Manuel Gavira-- para presidirla, con los apoyos de PP-A y Cs, ya que todos los grupos con representación en el Parlamento "están legitimados para presidir cualquier tipo de comisión", y "lo importante era el fin" de la misma.

De igual modo, ha aprovechado para realizar un llamamiento a los grupos parlamentarios en relación a los modos en los que se desarrollan los debates, desde la premisa de que "la confrontación ideológica y el debate para nada están reñidos con la educación y las buenas formas".

"Somos representantes públicos y debemos dar ejemplo a la sociedad", según ha enfatizado Bosquet antes de añadir que "la situación social y económica está ya bastante dañada como para que nosotros echemos más leña al fuego", así como que "se puede criticar, pero siempre sin faltar al respeto".

SITUACIÓN SANITARIA

Por otro lado, sobre la situación sanitaria derivada de la pandemia, la presidenta del Parlamento ha reconocido que los brotes que se están produciendo "no dejan de ser preocupantes", y quienes tienen "responsabilidad política" deben estar "alertas y vigilantes" aunque disfruten de unos días de descanso en este mes de agosto, porque "la situación preocupa desde todos los puntos de vista", tanto desde el sanitario como desde la vertiente "económica y social, por lo que pudiera conllevar que la situación nos llevara a un segundo confinamiento", algo que, no obstante, Bosquet cree "afortunadamente que hoy en día no se produciría, porque los brotes que van surgiendo están controlados", según ha apostillado.

Por otro lado, preguntada sobre una posible remodelación del Gobierno andaluz de PP-A y Cs, Bosquet ha reiterado que cree que "cualquier cambio" que se produzca en el Ejecutivo "será para mejor, para mejorar la eficacia en la gestión", y ella estima que, "si se ha hablado de cambios" en la Junta, "será porque serán necesarios y será para la mejora del Gobierno y de los andaluces", según ha incidido.