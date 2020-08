La Junta critica que la "subjetividad" de Sánchez perjudica a Andalucía

El consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo, ha advertido de que los criterios "subjetivos" del Gobierno de Sánchez en el reparto de los fondos de la UE para hacer frente a la pandemia "perjudican" a Andalucía y ha avanzado que la Junta "peleará" por tener el mismo déficit que el País Vasco.



Bravo, en una entrevista en Canal Sur Radio, ha asegurado: "Anticipamos que habría perjuicio para los andaluces con el reparto de los fondos de la UE, que no responden por parte del Gobierno a criterios objetivos".



Tras criticar la "subjetividad" de los criterios que empleará el Gobierno para la distribución entre las comunidades de esos fondos (140.000 millones), el consejero ha exigido a Sánchez coherencia y que los reparta con iguales criterios que lo ha hecho la Unión Europa.





"Si Sánchez cree en las comunidades que asigne los recursos con los criterios de Europa, pero aplica criterios subjetivos y perjudica a los andaluces", ha recalcado.La Junta quiere que el reparto responda a cuestiones como la población, el Pib andaluz y la tasa de paro, planteamientos que "no acepta" al Gobierno de la nación, según el consejero que ha cifrado en unos 900 millones lo que dejará de recibir Andalucía.La Conferencia de Presidentes, ha indicado, ofrece "muchas dudas e inconccreción" en las decisiones que serán tomadas al final por el Gobierno, con lo que ha cuestionado la corresponsabilidad con las comunidades "ofrecida" por el presidente."Sánchez habla de acuerdo de consenso y unidad en las decisiones, pero al final las acaba imponiendo. Le pedimos a Sánchez lealtad y que confíe en Andalucía", ha señalado.El titular andaluz de Hacienda ha criticado también el acuerdo entre el Gobierno central y el vasco para ampliar el objetivo de déficit de Euskadi en el 2,6% y ha aseverado: "Habrá déficit distintos según apoyemos los presupuestos del Estado. ¿Eso es diálogo e igualdad?".En este sentido, ha calculado que ese margen de déficit supone unos 4.000 millones, para avanzar a continuación que la Junta demandará al Gobierno lo mismo que tiene el País Vasco, y ha señalado que los andaluces "no nos perdonarán que no luchemos por estos recursos".Respecto a la histórica caída del PIB durante el confinamiento, Bravo ha reconocido que los planes presupuestarios de la Junta cambian "radicalmente", así como las previsiones para los años 2021 y 2022, de ahí - ha precisado- que "exijamos certezas y recursos" al Gobierno de la nación.