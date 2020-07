A todo el personal educativo de Andalucía se le hará un test en septiembre

La Junta de Andalucía hará un test de coronavirus al personal que trabaja en la educación a principios de septiembre con el fin de garantizar la seguridad en la vuelta al cole. También, desde la Consejería de Educación se dotará a los centros educativos de más material de protección.

Son las principales conclusiones de la Mesa Sectorial celebrada este martes y hechas públicas por la viceconsejera de Educación, María del Carmen Castilla. Andalucía contará con un Plan de Acción de cara al curso 2020/21 con una serie de medidas e instrucciones para saber qué hacer en caso de cualquier eventualidad. El objetivo es que haya presencialidad en las aulas pero la Junta dotará de ordenadores portátiles a los estudiantes por si hubiese confinamientos parciales o totales.

En dicha Mesa Sectorial, Educación ha trasladado a los sindicatos su compromiso de adelantar a agosto la contratación del personal de apoyo, 4.000 en centros públicos, así como que les ha emplazado a una nueva reunión en agosto.

Entre esas medidas del Plan de Acción, cada centro educativo tendrá un coordinador Covid que estará en permanente contacto con la Consejería de Salud. También, habrá personal de limpieza durante el horario lectivo de los centros.

Por su parte, los sindicatos no han quedado del todo conformes con las explicaciones dadas por la Junta en la Mesa Sectorial. Desde CSIF han pedido que “la vuelta a las clases presenciales en septiembre vaya acompañada de todas las garantías de seguridad”. Desde CCOO han dicho que “nos convocan no para negociar, no para llegar a un acuerdo que posibilite el inicio de curso seguro”. Mientras tanto, UGT ha reivindicado una “bajada de la ratio” que “no se llevará a cabo”. Y, por último, Ustea ha lamentado la ausencia en dicha reunión del consejero de Educación, Javier Imbroda.