Corea del Norte ve "innecesario" reanudar diálogos con Estados Unidos

Una alta funcionaria norcoreana calificó como "innecesario" reanudar el diálogo con Estados Unidos y criticó a la Casa Blanca por utilizar "artimañas" para "acercarse" al régimen de Pionyang.



"Es innecesario sentarnos a hablar con Estados Unidos, que considera el diálogo bilateral como una herramienta para manejar su crisis política", afirmó la primera viceministra de Asuntos Exteriores norcoreana, Choe Son-hui.



En un comentario reproducido por la agencia oficial del régimen de Pionyang, KCNA, Choe señala que "no hace falta hablar mucho" entre Estados Unidos y Corea del Norte, y sostuvo que la política de este último país "no se ajustará ni se alterará por variables como la agenda política interna de alguien".



El dictador norcoreano, Kim Jong-un, y el presidente estadounidense, Donald Trump, se han reunido en tres ocasiones desde 2018, la última ocasión en junio del año pasado, con el fin de llegar a un acuerdo para la desnuclearización de la península coreana, pero el diálogo está ahora estancado.



La alta funcionaria norcoreana se hace eco de intermediarios que no identifica y que buscan acercar a Washington y Pionyang, aunque son "parte directamente interesada", y alude a versiones sobre la posibilidad de que esa cita sea antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre próximo.



Esa mención puede apuntar a recientes declaraciones del presidente surcoreano, Moon Jae-in, quien aseguró que trabajará en favor de que Trump y Kim puedan reunirse antes de los comicios de noviembre.



Asimismo, Choe acusa a Estados Unidos de utilizar "artimañas" para acercarse a Corea del Norte y califica como una "equivocación" pensar que Washington puede mover a Pionyang "a su conveniencia".



"Ya tenemos elaborado el cronograma estratégico más detallado para controlar la amenaza prolongada de la parte norteamericana", dice.