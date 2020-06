Cómo los juegos móviles han impactado la industria de los casinos

Hace unos años, si querías pasar un tiempo en las mesas de ruleta, tenias que estar en un casino. Ahora, sin embargo, si echas un vistazo a Google Play, notarás que está repleto de muchos juegos. Los grandes nombres están allí, similares a Need For Speed, Grand Theft Auto, SIM y muchos más que llevarán a su teléfono al límite. Los juegos móviles han mejorado en calidad, y la cantidad de juegos disponibles ha aumentado. El auge de los juegos móviles se debe a que su teléfono móvil se ha convertido en algo más que un teléfono, hasta el punto de parecer una prolongación de nuestra extremidad. Llevamos uno con nosotros todo el tiempo, por lo que las empresas y las industrias hacen todo lo que está en su alcance para meterse en esa pantalla de su bolsillo.

El avance de los teléfonos móviles, convirtiéndolos en una parte importante de nuestras vidas supuso un gran impacto en industrias como los periódicos y la industria de los casinos y juegos de azar en particular. Se enfrentaron a una situación en la que necesitaban adaptarse a los cambios o desaparecer. Así es como la industria de los casinos se convirtió en lo que es hoy en día: un proveedor de entretenimiento experto en tecnología en marcha.

Muchos casinos impulsaron la mejora y diversificación de su oferta de juegos. Estos juegos ahora están orientados en gran medida a móviles y tabletas. En 2014 se estimó que 164 millones de personas usarán sus teléfonos para apostar en 2020 y parece que esos números podrían no estar muy lejos de lo que estamos experimentando este año. Con estos altos números tiene sentido verificar cuáles son los mejores casinos cuando se trata jugar en línea. Al igual que con otros juegos móviles disponibles en varias tiendas, en este tipo de portales en línea podréis encontrar todo tipo de servicios, desde el clásico bingo online a apuestas deportivas. Todo lo que necesitan los usuarios.

La popularidad de los móviles es una espada de doble filo para la industria. Si bien aún existen los grupos demográficos más antiguos que visitan regularmente las tiendas de apuestas, no muchos jóvenes siguen sus pasos. En cambio, la generación más joven está jugando juegos en línea. Por lo tanto, es natural que las apuestas y los juegos de casino aparezcan en los teléfonos móviles. La industria de los juegos móviles tiene una cantidad de seguidores increíble. Con tanta gente jugando a juegos móviles, tiene sentido llegar a aquellos que normalmente no juegan. Hay un impulso concertado para incluir a aquellos que no están familiarizados con los juegos de casino, por lo que usan su plataforma en línea para enseñar los juegos y permitir que las personas los aprendan en línea. Algunas compañías han estado creando guías de vídeo para el blackjack para ayudar a los jugadores nuevos y experimentados a familiarizarse con el juego.

Simplemente demuestra que la prensa y los casinos tradicionales ya no son lo que solían ser. Mientras que los periódicos tienen que lidiar con un incremento de lectores en línea no suscritos a un abono, los casinos se han convertido en una experiencia más inclusiva y acogedora para principiantes.