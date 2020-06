Opositores del SAS exigen "celeridad" en la resolución de la OPE 16-17

Un colectivo de opositores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) pide a la Administración sanitaria que "acelere de inmediato" la resolución de la Oferta de Empleo Público (OEP) 2016-2017 y de estabilización -que ha supuesto la convocatoria de más de 25.000 plazas-- tras haber superado los exámenes "hace más de un año", e incorporen "ya" a este personal a un sistema sanitario actual que, añaden, "tanto nos necesita".

Así, en un comunicado remitido a Europa Press, el colectivo señala que "miles y miles de opositores" de la sanidad andaluza se encuentran en "desamparo" por la "excesiva tardanza" en la resolución de estos procesos selectivos, "detrás de los cuales hay gente muy válida, muy preparada y muy eficiente que se ha ganado una plaza en la administración de acuerdo a la Ley".

En este sentido, indica que "ya el año pasado sindicatos como Satse, CCOO y UGT denunciaban que se estaban aprobando y celebrando OEP para el SAS sin resolver la OEP 2013-2015" y "miles de opositores volvían a pagar sus tasas, seguían estudiando y se presentaban de nuevo a las pruebas selectivas sin saber si habían cogido plaza en la OEP anterior y tomando posesión seis años después".

"Pero esta vez la Junta de Andalucía se está superando" y a la situación excepcional por la crisis del Covid-19, que "ha demostrado, tal como nos implora Europa, que el sistema sanitario no ha estado a la altura, se suman los periodos vacacionales del personal del SAS y la falta de personal de la que tanto se queja el colectivo sanitario andaluz". Y mientras, "miles de opositores están esperando tomar posesión de su ansiada plaza, a falta en la mayoría de las categorías de publicación de destinos, y muchos de ellos están atravesando una situación económica muy difícil", lamenta el colectivo.

Además, los opositores apuntan que "se han decidido a hablar dado que en los comunicados de la administración andaluza, sindicatos, etcétera, solo lo dicen que van a reforzar el sistema sanitario para la lucha del Covid-19 con nuevas contrataciones temporales a través de bolsa y se sienten desamparados". "De lo que nadie habla es que en el SAS existe una fuente de personal dispuesta a incorporarse de inmediato y que no se está aprovechando, por lo que los opositores nos sentimos olvidados e inmersos en un mar de incertidumbre", apostillan.

De este modo, los opositores añaden que el personal de las OEP "son personas que han superado o están en proceso de superar un concurso-oposición iniciado por el SAS en 2016, estando en 2020, cuando el Estatuto Básico del Empleado Público indica en su artículo 70 que "La ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años"", con lo cual "estamos viendo vulnerados nuestros derechos".

"LA TEMPORALIDAD NO ES LA SOLUCIÓN PARA UN SISTEMA DE CALIDAD"

Al respecto, el colectivos ha añadido que "muchos de ellos están desempleados, inmersos en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y esperando aún cobrar, pero a la Junta de Andalucía parece no importarle", para insistir en que "llevan años esperando, y el SAS ya no tiene excusas, dado que se hace todo el proceso de forma telemática, lo cual facilita y agiliza la gestión de todo el proceso selectivo".

Han indicado, igualmente, que los procesos "están prácticamente resueltos", por lo que el SAS "cuenta con la solución más fácil, como es reforzar la sanidad con la incorporación de estos opositores y no recurrir de nuevo a la excesiva temporalidad que Europa lleva años exigiendo a España que reduzca, garantizando así la estabilidad y calidad en el empleo, con la consiguiente mejora en el servicio prestado a la ciudadanía", puesto que la contratación temporal "no es la solución para un sistema sanitario andaluz de calidad". "No lo ha sido con la situación excepcional del Covid-19 y no va a serlo si existe un rebrote", señalan.

Por tanto, este colectivo "ruega encarecidamente al SAS que acelere de inmediato la resolución de los procesos pendientes e incorporen a este personal que tantas ganas tiene de demostrar su valía y entrega a un sistema sanitario actual que tanto nos necesita", concluye.