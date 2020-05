La Junta de Andalucía ampliará su oferta deportiva a partir del lunes

Las instalaciones deportivas adscritas a la Junta de Andalucía, en aplicación de la Fase 2 para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma, ampliarán su oferta deportiva y de espacios a partir del próximo lunes.



Estas instalaciones están en Almería, Huelva, Jaén y Sevilla, mientras que las dos que están en Granada y Málaga, el Estadio de la Juventud y la Ciudad Deportiva de Carranque, respectivamente, tendrán que esperar a que estas provincias se encuentren en la Fase 2, informó este sábado en un comunicado la Consejería de Educación y Deporte.



La Escuela Pública de Golf El Toyo de Almería, la Ciudad Deportiva de Huelva, el Parque Deportivo La Garza de Linares, en Jaén, y las Instalaciones Deportivas La Cartuja, el Centro Especializado de Alto Rendimiento (CEAR) de Remo y Piragüismo y las Instalaciones Deportivas de Tiro Olímpico, en Sevilla, son las que ampliarán su oferta a partir del lunes.





Al igual que en la Fase 1, en esta nueva a las instalaciones deportivas adscritas a la Consejería podrán acceder los deportistas profesionales y deportistas calificados de alto nivel; otros deportistas federados que no se incluyan en la clasificación anterior; y deportistas no federados y personas que realicen actividad física no profesional.El CEAR La Cartuja de Sevilla se diferenciará del resto de infraestructuras al ser un centro de alto rendimiento, con lo que los beneficiarios de esta instalación serán deportistas de alto nivel y alto rendimiento, así como deportistas federados, con un aforo máximo del treinta por ciento.Entre las obligaciones de los usuarios de todas las instalaciones deportivas destacan la reserva obligatoria y se recomienda uso de mascarillas en el acceso y desplazamiento en el interior del complejo deportivo, uso recomendado de guantes, respetar una distancia de dos metros, permanecer solamente durante el tiempo de la práctica deportiva, usar material deportivo propio y toalla y respetar las medidas de higiene establecidas.