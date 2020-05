Andalucía reclama su pase a fase 2 con movilidad entre provincias

El Gobierno andaluz ha advertido de que no va a "permitir" que haya una desescalada "a dos velocidades" en la comunidad si todas las provincias cumplen con los requisitos establecidos y reclamará que toda la región pase a fase 2 el próximo lunes, pidiendo además la movilidad entre sus ocho provincias.



El vicepresidente andaluz, Juan Marín, ha confiado en que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, "no se equivoque como en la primera fase" en lo que respecta a las provincias de Málaga y Granada y ha asegurado que si los datos siguen su evolución actual todas las provincias van a cumplir con los requisitos.



El portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, ha reclamado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que no se tomen medidas "arbitrarias" y ha avisado: "No vamos a aceptar que nadie nos imponga una Andalucía de dos velocidades".





Los dirigentes autonómicos se han pronunciado así después de que el ministro avanzara que las provincias que pasan ahora a fase 1, como es el caso de Málaga y Granada, tendrán que estar en esa etapa 14 días, salvo cuestiones "muy excepcionales" para reconsiderarlo.La Junta entiende que toda la comunidad "puede ir de la mano" a la segunda fase el 25 de mayo y se muestra contraria a que se imponga esas dos semanas para Málaga y Granada, salvo "criterios sanitarios justificados y de igualdad entre todos los territorios".Bendodo ha dicho que no se actúa "a la ligera" porque tienen datos que así lo permiten y rechaza que pueda haber decisiones "arbitrarias" como las que cree que se produjeron en la primera fase, a la vez que ha lamentado que todavía no se haya hecho público el informe del Ministerio sobre el pase a la fase 1 de las comunidades.El Ejecutivo va más allá y considera que si todas las provincias están en la segunda fase el próximo lunes se debe permitir la movilidad entre ellas, recordando el caso del País Vasco.Marín ha argumentado que es algo que "ya se está haciendo" porque los ciudadanos se desplazan para trabajar, para el traslado de viviendas o para recoger las pertenencias en los pisos de estudiantes alquilados, con "normalidad y total responsabilidad".La Junta defiende que se puede abrir la circulación de ciudadanos entre provincias andaluzas en fase 2, aunque está prevista en la 3, y pide "el mismo trato que el resto del territorio" cuando tiene "parámetros sanitarios mejores" que zonas que ya la tienen.Asimismo, Bendodo ha explicado que el Gobierno aceptó que las playas y piscinas puedan abrir para el baño el 25 de mayo, pero ha señalado que es competencia de cada ayuntamiento decidirlo.Ha informado de que la Junta ha trabajado con los ayuntamientos del litoral nuevas normas, que coinciden con las del Gobierno: distancia de seguridad de dos metros; horarios de apertura y cierre; acceso de entrada y de salida si es posible; mantener la distancia física en el agua; no recomendar los vestuarios; un servicio más frecuente de recogida de residuos; y vigilantes y socorristas que deben estar "al tanto de la normativa", entre otros extremos.Bendodo ha reclamado al Gobierno que rectifique la medida de cuarentena para los turistas internacionales y ha puesto como ejemplo "con sentido" que los visitantes que vengan tengan que traer de su país un test que haya dado negativo o se lo hagan en España.Ha criticado las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, al generar "incertidumbre" cuando "dice que es un sector estacional y precario, una perfecta definición para el mismo".También ha denunciado que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, diga "otro disparate" sobre esclavitud en el campo y ha opinado que es "inquietante" que dos ministros del Gobierno central pongan en duda "dos pulmones económicos" de Andalucía.Sobre las mascarillas, la Junta no se opone a que se regule su uso pero pide que la instrucción sea la misma para todas las comunidades y que se base en criterios sanitarios y en la recomendación de la Organización Mundial de la Salud.