Los medios belgas lloran la ausencia de Courtois en la Eurocopa

La prensa belga alaba este domingo el papel decisivo del portero del Real Madrid Thibaut Courtois en la victoria blanca en la final de anoche de la Liga de Campeones, y llora su ausencia en la lista de convocados de Bélgica para la Eurocopa de Alemania 2024, debido a la mala relación que mantiene con el seleccionador, Domenico Tedesco.



"Querido Domenico, quedan cuatro días para convencer a Thibaut" es el titular del artículo que abre esta mañana la portada digital del periódico deportivo 'La Dernière Heure Les Sports', que insta al seleccionador a rehacer su relación con el guardameta antes de cerrar definitivamente la convocatoria de la Eurocopa, modificable hasta el 8 de junio, la fecha límite impuesta por la UEFA.



En cambio, el diario 'Le Soir' señala a Courtois y lamenta que su ausencia en la prelista de convocados anunciada este martes por Tedesco se deba al "ego fuera de lugar" del guardameta blanco, pese a que también lo elogian por su actuación con el Madrid en la final contra el Borussia Dortmund (0-2), y lo ven como el artífice de que los blancos llegaran vivos al segundo tiempo.



"Sólido con los pies, vivo en sus intervenciones y pícaro en cada duelo, el muro de la primera parte no era amarillo sino verde, como la camiseta del hombre que no defenderá los colores de Bélgica en el próximo partido", escribió 'Le Soir', en alusión al color de la equipación que vestía ayer Courtois.



La radiotelevisión francófona belga RTBF loa al guardameta blanco por el estado de forma en el que ha vuelto a jugar tras encadenar dos lesiones de larga duración que le han obligado a perderse la mayor parte de la temporada, y de las cuales no se ha recuperado hasta llegar a este tramo final de la campaña, donde ha disputado cuatro partidos de Liga y uno de Liga de Campeones.



"El balance es sencillamente impecable: 5 partidos, 0 goles encajados y 424 minutos de imbatibilidad. Razón de más para lamentarse de cara a la Eurocopa 2024...", subraya la RTBF en su edición digital de este domingo.



Courtois se enfadó hace un año con Tedesco, el técnico que cogió las riendas de la selección belga tras la marcha del español Roberto Martínez, por un gesto que el guardameta entendió como un desplante a su jerarquía, abandonó la concentración y desde entonces la tensión entre ambos no ha bajado, coincidiendo con su etapa de lesiones.



Pese a haber recibido el alta médica y haber disputado varios partidos de Liga, además de la final de anoche de la Liga de Campeones, Courtois no estará, salvo sorpresa de última hora, con los Diablos Rojos en la Eurocopa, tal y como anunció el pasado diciembre el propio guardameta, que renunció a disputar este torneo, pero no a seguir convocado después del verano.



"Fue honesto, fue claro. Conoce su cuerpo (...) La última información que tenemos es que no está preparado para la Eurocopa", zanjó Tedesco este martes en rueda de prensa tras anunciar su prelista de convocados para un torneo en el que Bélgica se medirá a Eslovaquia, Rumanía y Ucrania en fase de grupos.



Koen Castels (Wolfsburgo) será el portero titular de Bélgica en el primer campeonato de Tedesco como seleccionador, quien llegó al banquillo belga tras la debacle del Mundial de Catar que puso fin a la era de Roberto Martínez en el banquillo, en la que logró excelentes números pero ningún trofeo de la mano de la mejor generación de futbolistas belgas de la historia.



Courtois, de 32 años, se disculpó en diciembre por haber abandonado ofendido la concentración de la selección en junio de 2023, después de no haber recibido en un partido el brazalete de capitán ante la ausencia de Kevin de Bruyne, quien habitualmente asume estos galones desde que Tedesco llegó al banquillo.



"Fue una mala decisión irme después del partido de Austria. Me gustaría pedir disculpas al equipo y especialmente a los aficionados. Creo que estos dos grupos son los más conmocionados. Por lo tanto, me disculpo al 100 % y lo siento", manifestó.



Sin embargo, la relación entre ambos se volvió a deteriorar el pasado marzo, cuando Courtois comentó en la red social X con tres emoticonos de narices alargadas -como la de Pinocho- un vídeo en el que aparecía Tedesco diciendo que él lo había "intentado todo" para reconducir la situación con el guardameta.

