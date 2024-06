Bagnaia suma su cuarta victoria de la temporada y se acerca a Jorge Martín

El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24) consiguió su cuarta victoria de la temporada al ser el mejor en el Gran Premio de Italia de MotoGP, que se disputó este domingo en el circuito de Mugello, lo que le permite recortar una importante cantidad de puntos al líder del campeonato, el español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24), que fue tercero.



Bagnaia ganó una carrera disputada a fuerte ritmo, por delante de su compañero de equipo Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP24), que superó en la última vuelta al líder del mundial, Jorge Martín, quien llegó con 38 puntos de ventaja y se marcha de Mugello con 18.



Aunque Jorge Martín consiguió ser el más rápido al apagarse el semáforo, el 'ídolo local' Francesco Bagnaia logró situarse líder tras la frenada de la curva de San Donato, sabedor de que liderar la carrera le daba la ventaja de poder imprimir el ritmo más apropiado para sus intereses.



Tras Bagnaia se colocó Jorge Martín, por delante del italiano Enea Bastianini y del español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), con el debutante de la categoría, el español Pedro 'Tiburón' Acosta (Gas Gas RC 16) en la quinta posición, pero con prácticamente todos los pilotos con la necesidad de saber gestionar el desgaste del neumático trasero de sus motos para aguantar las 23 vueltas a las que estaba programada la carrera.



Y es que, salvo el español Maverick Viñales (Aprilia RS-GP), que optó por el compuesto de neumático intermedio para la rueda trasera de su moto, todos los pilotos de la categoría optaron por el compuesto blando.



Con Bagnaia como sólido líder y Martín aguantando el ritmo de su rival, Bastianini se mantuvo en la tercera posición y Marc Márquez quiso recuperar el terreno lo más rápidamente posible, lo que le obligó a forzar el ritmo y casi pierde la cuarta plaza con Acosta en la frenada de San Donato, al principio de la tercera vuelta.



El ritmo inicial del vigente campeón del mundo resultó frenético, lo que sembró las dudas en muchos de que los neumáticos pudiesen aguantar ese esfuerzo hasta el final de la carrera, pero hasta ese momento todos sus rivales se mantuvieron firmes tras él.



Y es que 'Pecco' Bagnaia marcó varias vueltas rápidas de carrera en ese inicio de la competición, en un claro intento de romper por completo la carrera para consolidar su primer puesto en solitario, aunque no consiguió dejar atrás con demasiada facilidad al grupo encabezado por Jorge Martín y en el que también estaban Enea Bastianini, Marc Márquez, Pedro Acosta y Franco Morbidelli.



La primera víctima de ese ritmo fue el español Joan Mir (Honda RC 213 V), quien, aunque en posiciones muy retrasadas -decimonoveno-, acabó por los suelos en la curva 1, la curva de San Donato.



Durante bastantes vueltas Bagnaia aguantó el ritmo en cabeza de carrera, pero sus rivales tampoco cedieron un ápice, con Martín, Bastianini, Márquez y Acosta muy cerca del rebufo de la moto campeona del mundo, no así Franco Morbidelli, que se iba quedando poco a poco descolgado de ese grupo de cabeza, con Maverick Viñales al frente del grupo perseguidor de aquellos.



Por detrás de Viñales estaban sus compatriotas Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP23) y Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP23) y el surafricano Brad Binder (KTM RC 16), entre otros.



Poco a poco la carrera, mejor dicho, los pilotos, se fueron 'diluyendo' en grupos más pequeños como consecuencia directa del planteamiento impuesto por Bagnaia, que no bajó demasiado su trepidante ritmo, lo que avivaba aún más las dudas sobre el aguante del compuesto blando del neumático trasero.



En el ecuador de la carrera Bagnaia continuó como líder, perseguido por Jorge Martín, Enea Bastianini y Marc Márquez, con Pedro Acosta un poco más atrás y, aún bastantes metros por detrás, marchaban los dúos Morbidelli/Viñales y Alex Márquez/Fabio di Giannantonio.



Martín no dejó de mantener la presión sobre Bagnaia en todo momento de la carrera, como tampoco Márquez sobre Bastianini en la pelea por la tercera posición del podio, lo que permitía presagiar un final de auténtico 'infarto' en la lucha por la victoria y el podio en Mugello, en una lucha de la que ya se quedó completamente descolgado el 'rookie' Acosta.



A seis vuelta del final, y siempre en San Donato, Marc Márquez se metió por el interior de la trazada de Bastianini para 'ganar' la tercera posición, aunque la iba a tener que defender de su rival, sin que diese la impresión de que pudiese alcanzar al dúo de cabeza.



Jorge Martín recortó décima a décima la distancia con 'Pecco' Bagnaia para ponerse a escasamente tres décimas de segundo a dos vueltas del final, con otro dúo tras ellos formado por Márquez y Bastianini, que superó al español en ese giro.



Mientras Bagnaia aguantó firme en la primera posición, Jorge Martín se dejó sorprender en la última vuelta por un 'local' Bastianini que se vio jaleado por su público para conseguir 'in extremis' la segunda posición, dejando a Martín tercero y con Márquez fuera del podio en el cuarto puesto.



En una cómoda quinta posición acabó el 'rookie' Pedro Acosta, con Franco Morbidelli en el sexto puesto, delante de su compatriota Fabio di Giannantonio, los españoles Maverick Viñales y Alex Márquez, con el surafricano Brad Binder (KTM RC 16) cerrando las diez primeras posiciones.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es