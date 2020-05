La Junta anuncia un certificado gratuito de seguridad en hostelería

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha anunciado la creación de un certificado "propio y gratuito" de seguridad para los establecimientos hosteleros que se pondrá en marcha en los primeros días de junio y que servirá "para que cualquier persona vaya con confianza" a estos establecimientos.



La Junta, que había sido muy crítica con la exigencia del Gobierno de pagar por el sello "Covid Free", sustituye éste por el distintivo "Andalucía destino seguro", para cuya obtención será necesaria una declaración jurada del propietario del establecimiento, que posteriormente será verificada por inspectores.



"Lo vamos a hacer en Andalucía, siguiendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y cumpliendo a rajatabla todas las medidas de los protocolos del Ministerio de Turismo", ha detallado Marín, que cree que el pago al que obligaba el Gobierno "suponía un coste añadido" para las empresas del sector.





El vicepresidente ha lamentado que dichos protocolos "son cartas de recomendaciones y no existe obligatoriedad de cumplimiento para ningún sector", por lo que ha resaltado que "no podían convertirse en herramientas que dificultaran aún más la labor de unas empresas que aportan el 14 % del PIB".Marín, que ha recordado que en Andalucía existen más de 46.000 empresas dedicadas a la restauración y hostelería y 8.000 hoteles, ha indicado que todos ellos se podrán ver beneficiados de la gratuidad y ha advertido que "no se descartan sanciones si no se cumple con los compromisos y criterios de la OMS".No obstante ha aclarado que "no existe ningún distintivo de 'Covid Free', sino medidas que garantizan que se cumple con todas las recomendaciones de la OMS para atender a sus clientes", como las medidas de aforo y de distanciamiento entre mesas o que su personal pasa por un control sanitario y lleva medidas de protección."Se certifica que se cumple con esos requisitos, pero no hay ningún certificado que pueda garantizar hoy en ningún lugar del mundo que no existe la posibilidad de contagio de covid-19", ha subrayado, para añadir que los criterios a aplicar para concederlo son los de la OMS.La diferencia entre el propuesto por el Gobierno y el de la Junta, ha insistido Marín, es que este "va a ser gratis, porque algunos responsables no se han enterado de que este sector necesita ayudas y no hacer caja con ellos", porque "no pueden cargar con más peso una mochila que ya se hace insostenible".