Observatorio Económico Andalucía prevé caída PIB 15 % y paro del 30 %

El Observatorio Económico de Andalucía (OEA) prevé una caída del PIB en la comunidad en torno al 15 % en el año 2020 y una tasa de paro superior al 30 % de la población activa, según las previsiones recogidas en su informe trimestral sobre la evolución de la economía regional.



En el segundo trimestre del 2020 la economía andaluza puede caer un 25 %, según las previsiones del OEA, que se basan en las perspectivas de oferta, demanda y en otros factores relevantes y que está sometida a "muchas incertidumbres" por la evolución de la crisis sanitaria del coronavirus.



En la presentación en un seminario web de dicho informe, realizado en colaboración con la Fundación Cámara Comercio de Sevilla, el presidente del OEA, Francisco Ferraro, ha indicado que en la segunda parte de este año la caída de la economía andaluza se frenará aunque seguirá en tasas negativas, y ha precisado que estas previsiones se basan en el plan de desescalada del Gobierno y en ausencia de que se produzcan rebrotes de la enfermedad.





El impacto de la COVID-19 en la economía andaluza se dejó notar en el primer trimestre -el estado de alarma se declaró en España el 14 de marzo por la pandemia- con una caída del PIB del 5,4 % respecto al trimestre anterior y del 4,3 % en tasa interanual, según el economista del OEA Ernesto Mesa, quien ha afirmado que en Andalucía la repercusión económica derivada de la crisis sanitaria "ha golpeado más" que al resto de España, sobre todo en el mercado de trabajo.En este sentido, el informe señala que según los indicadores de transmisión y mortalidad por coronavirus el impacto sanitario de la pandemia en Andalucía no está siendo tan acusado como en la media de España, aunque con desigual incidencia en el territorio; sin embargo las medidas de contención del virus provocaron una mayor contracción de la economía, acelerando la tendencia reciente de deterioro del mercado de trabajo.A finales de abril se contabilizaban en Andalucía 978.297 parados, 477.392 trabajadores acogidos a ERTE y en torno a 200.000 autónomos que habían solicitado una prestación por cese de actividad, lo que supone que 1,5 millones de personas de la población activa está sin trabajar.El Observatorio Económico prevé que EL 2020 acabe con una tasa de paro superior al 30 % de la población activa frente al 21,2 % que había al final del primer trimestre de este año, según los datos de la Encuesta de Población Activa, y prevé que la recuperación de la economía se iniciará a partir del segundo trimestre deL 2021 sin llegar a alcanzar el nivel de 2019 hasta el año 2022, si no hay "otra perturbación"-Ferraro ha explicado que el OEA basa sus previsiones de desplome económico en una caída intensa del consumo privado por el aumento del desempleo y por la fuerte caída del consumo de los no residentes, ya que prácticamente no vendrán a Andalucía turistas extranjeros, así como por una significativa bajada de la inversión empresarial y de las exportaciones por las restricciones del comercio internacional y las tensiones proteccionistas.Del lado de la oferta, las previsiones tienen en cuenta que muchas de las actividades afectadas por las restricciones al comercio tienen un gran peso en la economía andaluza como la hostelería, el comercio, el ocio y las actividades inmobiliarias, entre otras, si bien puedan mejorar las actividades agrarias y otras que tienen menos relevancia en esta región como la industria farmaceútica, las biotecnológicas y las telecomunicaciones.Otros factores que hacen más vulnerable a la economía andaluza son la estructura empresarial de pymes y micropymes y la alta temporalidad del empleo, del 35 %, según el informe del Observatorio Económico.Ferraro ha considerado que las medidas adoptadas por las diferentes administraciones son "correctas" y, de hecho, ha señalado que son muy similares aunque tienen mayor o menor intensidad, más o menos recursos y mayor o menor agilidad administrativa, al tiempo que ha apostado por potenciar la colaboración pública privada y extenderla a todos los sectores.Al hilo, ha indicado que la Junta está trabajando con las empresas para buscar soluciones a sus problemas y le ha recomendado que la colaboración se haga particularmente con los sectores más innovadores y dinámicos.