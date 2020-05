Sociedad Andaluza Salud Pública: "Habrá rebrotes"

La Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y Salud Pública ha pedido este viernes a los ciudadanos que no se "relajen" en el cumplimiento de las medidas de prevención frente al coronavirus, ya que habrá "rebrotes" en las próximas semanas, por lo que pide "reforzar" el uso de las mascarillas.



A través de un comunicado, ha instado a "no bajar la guardia" en el cumplimiento de las medidas de prevención a medida que las diferentes provincias andaluzas avancen en las diferentes fases del desconfinamiento.



Al mismo tiempo, ha considerado "imprescindible" dotar a los servicios de vigilancia epidemiológica de personal sanitario suficiente para controlar los brotes que puedan surgir y evitar contagios masivos.





El presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y Salud Pública (SAMPSP), Rafael Martínez Nogueras, ha recalcado que la pandemia no ha terminado: "el virus no ha dejado de circular y el peligro, aun siendo conscientes de que el riesgo cero no existe, sigue siendo elevado".Ha recordado, en este sentido, que "lo que se ha conseguido hasta ahora es controlar los contagios y aliviar la presión de los centros hospitalarios".Por ello, los especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública de Andalucía piden a los ciudadanos que sigan manteniendo "el comportamiento ejemplar que han demostrado durante el confinamiento, salvo contadas excepciones, y que sigan de forma estricta y rigurosa las recomendaciones de las autoridades sanitarias para cada fase de desescalada".El presidente de la SAMPSP recuerda que hay que seguir manteniendo la distancia social entre un metro y medio y dos metros, aumentar esa distancia cuando se está haciendo deporte -incluso hasta los cinco o diez metros- y seguir una adecuada higiene de manos, además de cumplir con las recomendaciones de uso de mascarillas."Esta pandemia nos tiene que servir para aprender muchas lecciones en todos los ámbitos, pero también para darnos cuenta de que esos mensajes sencillos que cada día repetimos los especialistas y que podrían parecer incluso una tontería, como lavarnos con frecuencia las manos y usar mascarilla, salvan millones de vidas", ha subrayado.En cuanto al tipo de mascarillas a utilizar por la población general, se recomienda las higiénicas, mientras que las mascarillas médicas (también denominadas quirúrgicas), son las destinadas para su uso por profesionales sanitarios.Las mascarillas médicas también pueden ser utilizadas por la población general, pero se debe hacer un uso racional y responsable de éstas dando prioridad al personal sanitario, a los casos confirmados de COVID-19, a las personas encargadas de los cuidados de pacientes con COVID-19 y a los grupos vulnerables."Si todos usamos mascarilla, todos estaremos protegidos, esta es la clave en la situación actual de la epidemia", ha resumido.