Moreno quiere hacer en la comunidad todo el material contra Covid

El Gobierno andaluz quiere que todo el material vinculado a la lucha contra el COVID-19 se produzca en la comunidad para no depender del exterior, ha señalado hoy el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en una visita a la fábrica que Diseños NT tiene en Alcalá la Real (Jaén).



Moreno ha señalado que "estamos ante una empresa que demuestra capacidad y talento, audacia, innovación e investigación y capacidad de adaptación y un producto meramente andaluz", y de la que salen cada día 80.000 mascarillas además de otras prendas sanitarias.



Asimismo, ha añadido que durante "esta crisis sanitaria, donde hemos tenido problemas de aprovisionamiento, hemos visto la capacidad de este grupo, como ha sido capaz de actuar para producir mascarillas, para producir batas, para producir todo el material que estamos" necesitando.



El objetivo fundamental del Gobierno andaluz es por tanto, según Moreno, intentar que "tengamos proveedores locales, proveedores en Andalucía, en cada una de las provincias, que sean capaz de suministrar al Servicio Andaluz de Salud todo el material necesario para luchar contra el COVID-19".



"Y eso lo estamos haciendo desde los utensilios más básicos como pueden ser los guantes, como pueden ser las batas, como pueden ser las mascarillas o pueden ser los patucos, a través de esta empresa, o incluso de los propios respiradores que se están fabricando en Fujitsu", ha añadido.



De ahí que haya insistido en que "el objetivo estratégico" es "producir en Andalucía para no depender del exterior y producir con el talento andaluz".



"Vamos a lo largo de los meses conseguir que todo, y cuando digo todo, es todos los materiales que están vinculados a la lucha contra el COVID-19 se produzcan en Andalucía, para no depender de China, ni de mercados asiáticos, ni siquiera de otras comunidades autónomas de España, y eso hay que agradecerlo a la capacidad productiva que tenemos en nuestra tierra", ha concluido.