El turismo pierde 18.000 millones de ingresos en Semana Santa

El turismo español suma un balance "terrorífico" en Semana Santa por la crisis del COVID-19, con unas pérdidas de 18.000 millones de euros de ingresos que van a afectar a 2,5 millones de trabajadores de las 400.000 empresas turísticas, ha alertado este sábado la federación de agencias de viajes Fetave.



Se han anulado más de 70.000 vuelos, lo que supone la pérdida de 10 millones de billetes de avión (más del 95 % de las previsiones de Semana Santa), y más de 15 millones de noches de hotel, y solo en el sector de los bares, restaurantes y el ocio nocturno, las pérdidas se sitúan entre 8.000 y 10.000 millones de euros, ha agregado en un comunicado.



La federación ha valorado el anuncio del Gobierno de una ampliación de otros 20.000 millones de euros destinados a pymes y autónomos dentro de la línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 100.000 millones, para afrontar la crisis, aprobados mediante real decreto ley y convalidada por las Cortes Generales.





Sin embargo, considera que las pérdidas "catastróficas" provocadas por la anulación de la Semana Santa pueden derivar en la falta de liquidez y la quiebra de decenas de miles de empresas turísticas, si la línea ICO no funciona "con rapidez", para lo que es necesario que el Gobierno aborde "una reforma en profundidad de las condiciones de acceso a dichos créditos".A su juicio, las condiciones de los avales de los créditos ICO hacen "poco o nada eficiente" esa alternativa, al menos para pymes y autónomos, ante la exigencia de las entidades financieras de garantías personales y no empresariales.Por otra parte, el hecho de que la ampliación del nuevo tramo de créditos ICO se limite a las pymes y autónomos, parece indicar que la línea no está funcionando dentro del espectro de empresas más grandes, ha apuntado.Fetave ha recordado que Alemania ha concedido un crédito de 1.800 millones de euros al turoperador TUI; el Reino Unido está facilitando 700 millones a easyJet, y Francia y los Países Bajos, 6.000 millones a Air France-KLM, "cuando en España el límite de operación a avalar es de 50 millones".La patronal ha destacado, además, que Alemania, ante los problemas de crédito, ha elevado al 100 % el aval del Estado.Fetave cree que este es "el momento oportuno" para que el Gobierno revise el acuerdo de Consejo de Ministros que fija los límites de los avales a otorgar, especialmente para pymes y autónomos, elevándolos al menos al 90 %.También pide que se revise el límite de las operaciones individuales, lo que es relevante para empresas no pymes que ejercen de locomotoras y tienen un papel fundamental en el sector turístico y en todos sus subsectores.Junto a ello, Fetave aboga por reservar, al menos, 15.000 millones de euros de avales para el sector turístico, que, "siendo el primero en entrar en crisis, será el último en salir de ella".