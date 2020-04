Los días grandes de Semana Santa: sin procesiones, pero con tecnología

Andalucía vive a partir de este jueves los días grandes de la Semana Santa, una festividad atípica este año debido a la pandemia de coronavirus, ya que no habrá procesiones y las iglesias permanecerán cerradas, algo que motivará que los fieles evoquen los ritos de otros años a través de la televisión o internet.



En Sevilla no hay mantillas negras en las calles típicas del Jueves Santo, día en que habitualmente se recorren las iglesias para visitar los pasos de las siete cofradías que habrían realizado su estación de penitencia durante la tarde, y que finalizaban sus recorridos después de que la Macarena inaugurase, ya en la medianoche, la Madrugá.



La capital hispalense se quedará así sin su noche más larga, en la que no se verá procesionar a la Esperanza de Triana, a Jesús del Gran Poder o al Cristo de los Gitanos, y tendrá que conformarse con la retransmisión de la misa vespertina de la Cena del Señor desde la capilla del Arzobispado de Sevilla.





En Málaga, las cofradías han organizado más de 250 iniciativas que difunden en internet durante toda la Semana Santa entre misas, vía crucis y vídeos de procesiones de años anteriores, mientras hoy recuerda especialmente el traslado del Cristo de la Buena Muerte a hombros de los legionarios tras su desembarco en el puerto.El desfile de este cuerpo militar por las calles se ha visto reducido por el confinamiento a poder ver en directo, a través de la página de web de esta congregación, la de Mena, y de sus redes sociales, las imágenes del Cristo y de Nuestra Señora de la Soledad en su capilla.En Granada continuará, como días atrás, la retransmisión a través de la televisión de la diócesis de las celebraciones litúrgicas y oficios desde la Catedral, entre ellas este Viernes Santo el rezo que guiará el arzobispo en lugar de la multitudinaria oración de las cinco llagas al Cristo de los Favores en el Campo del Príncipe.Córdoba rememora los días grandes de su Semana Santa en la web de la Agrupación de Cofradías y de la Diócesis con imágenes de años anteriores, ya que la suspensión deja sin la tradicional estampa de los legionarios acompañando al Cristo de la Caridad en el entorno de la Mezquita-Catedral.La cofradía del Nazareno de Santa María de Cádiz, una de las más emblemáticas de la capital gaditana, ha preparado una programación especial para que los devotos del "Greñúo" y su Dolores no les echen mucho de menos en la tarde de este Jueves Santo, mientras el obispo de Asidonia-Jerez visita las hermandades para realizar estación de penitencia con un máximo de tres miembros de cada una de ellas.En Jaén la cofradía de "El Abuelo", como se conoce popularmente a Nuestro Padre Jesús Nazareno, ha animado en un breve vídeo a "vivir intensamente la Madrugá" a través de YouTube y de la página de Facebook de la hermandad, mientras la del Cristo de la Expiración de Arjona realiza una procesión virtual.Almería no podrá disfrutar este Jueves Santo de su momento más multitudinario, el Encuentro, en el que Jesús Nazareno, la Santa Mujer Verónica y la Virgen de la Amargura coinciden en la plaza Circular, antes de adentrarse en el casco histórico de la capital, aunque la televisión municipal está ofreciendo imágenes de años anteriores.El obispo de Huelva ha animado a los fieles a seguir las retransmisiones de las celebraciones del Papa Francisco, mientras hermandades como La Merced publica un álbum de fotos con imágenes enviadas por los hermanos, o la Buena Muerte apela a la ayuda con iniciativas como la papeleta de sitio solidaria "Tramo 0" para afrontar compromisos adquiridos por la corporación.