La Junta desmiente que vaya a haber aprobado general a estudiantes

El consejero andaluz de Educación, Javier Imbroda, ha anunciado este jueves que la Junta de Andalucía ha decidido aplazar las oposiciones del profesorado para Secundaria, FP e Escuela Oficial de Idiomas y ha asegurado que el curso escolar acabará en junio, sin que exista ninguna posibilidad de un aprobado general.



Imbroda ha opinado, en su comparecencia en la Diputación Permanente del Parlamento andaluz, que "no se dan las condiciones" para celebrar estas oposiciones en junio, como estaba previsto, como consecuencia de la crisis del coronavirus, y ha anunciado que va a comunicar esta decisión a los sindicatos y organizaciones de la Enseñanza.



Ha matizado que este aplazamiento "no puede suponer ninguna pérdida de derechos" para los docentes que se han presentado a estas oposiciones, las más importantes de los últimos años y que sumaban 6.326 plazas para los cuerpos y especialidades de Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial.



Ha añadido que confía en que la nueva fecha de celebración de estas pruebas se pueda consensuar en una próxima reunión de la Conferencia Sectorial de Educación.



El consejero también ha anunciado que el curso escolar acabará "a final de junio", de acuerdo con el calendario oficial aprobado y ha explicado que será cada centro el que determine el día de final de las clases.



Imbroda ha asegurado, igualmente, que su departamento "no ha considerado, en ningún momento", la concesión de un aprobado general en este curso que, ha remarcado, "no va a ser un curso perdido", porque dicho aprobado "lo consideramos totalmente injusto".