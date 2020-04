Simón desconoce dónde se ha contagiado el comité técnico

El doctor Fernando Simón, Jefe del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha asegurado hoy desconocer dónde se han contagiado el 60 por ciento de los responsables del Comité Técnico que ofrece las ruedas de prensa todas las mañanas desde Moncloa y ha considerado irrelevante si el contagio se ha podido producir allí, en el Palacio de la Moncloa.

Simón, que ha dicho encontrarse muy bien, ha argumentado que hay muchas vías, mecanismos y formas de contagiarse por el virus. En este sentido, ha explicado que todos los que forman parte del Comité Técnico son de los que más actividad están teniendo en estas semanas y por lo tanto, se están exponiendo más a situaciones de riesgo que el resto de la población que está confinada en casa.

"Saber dónde hemos podido infectarnos no es fácil", ha exclamado al tiempo que añadía que se podrían hacer investigaciones detalladas para ver si se puede encontrar el "punto común" de infección, pero no cree que sea fácil averiguarlo por que todos ellos están expuestos a "varias fuentes".

Y sobre si el contagio se ha podido producir en Moncloa, Fernando Simón ha considerado que eso es "irrelevante" y lo justifica en que en Monloa hay muchísima más gente que no está infectada y espera que no se infecte. "El planteamiento no tiene mayor importancia si es en un sitio o en otro", ha remachado.

Ha admitido, eso sí, que desde que se contagió el teniente general Laurentino Ceña, el DAO de la Guardia Civil, el pasado 24 de abril, los miembros del Comité Técnico han estado más pendientes de la sintomatología y cuando han tenido una sintomatología diferencial de su situación clínica se han ido haciendo las pruebas para evitar la transmisión al resto de personas que tienen alrededor.

Ha admitido también que los protocolos establecen que las personas que han estado en contacto estrecho con un contagiado tienen que estar en cuarentena.

Pero esto no es lo que ha ocurrido en su caso con los responsables técnicos, aunque Fernando Simón dice que han intentado mantener las distancias. Ha justificado el hecho de que no se hayan puesto en cuarentena todos los miembros del comité técnico en que son un "grupo un poco particular con unas responsabilidades determinadas y que hasta cierto punto tienen que responder a ellas".

Pero ha insistido en que en cuanto han iniciado la sintomatología se han hecho las pruebas y se han retirado del servicio tanto el comisario principal de la Policía y él.

Sin embargo, esta explicación difiere de la que ha dado el Comisario principal José García Molina, subdirector general de Logística e Innovación de la Policía, que ha sustituido hoy en la rueda de prensa al DAO de la Policía, José Ángel González, tras anunciarse ayer por la tarde que había dado positivo en COVID-19.

De hecho, Molina no ha dicho que el DAO se hubiera hecho la prueba por que tuviera sintomatología, sino que ha precisado que el positivo se ha detectado en un control médico motivado por los positivos de la comisión técnica.

"Desafortunadamente, en un control médico motivado por los positivos en la comisión técnica, él también ha dado positivo a la presencia del virus en su organismo. Te deseamos una pronta recuperación", ha afirmado el Comisario José García Molina.