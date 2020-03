Andalucía se ofrece para pilotar experiencia con test rápidos

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha informado este viernes de que la Junta de Andalucía se ha ofrecido al Ministerio de Sanidad para pilotar la experiencia con los test rápidos de coronavirus, con la intención de "extender la prueba diagnóstica al cien por cien de la población".



Estos test son "tipo coreano" y en quince minutos dan el resultado, ha explicado Aguirre en rueda de prensa telemática tras el Consejo de Gobierno celebrado de forma extraordinaria.



Ha detallado también que en los Hospitales Virgen del Rocío de Sevilla y Virgen de las Nieves de Granada se están fabricando los test normales, para no tener que depender de las multinacionales, por lo que el SAS se va autoabasteciendo con más de 600 al día.



Aguirre ha manifestado que se está intentando recabar el máximo posible de pruebas de este tipo, aunque ha subrayado que es complicado porque hay una "ruptura" de almacenamiento.



Andalucía no comparte la directriz de hacer las pruebas sólo a los pacientes con un criterio de ingreso, por lo que pide al Gobierno que cambie el protocolo y que se pueda hacer a la máxima población posible, sobre todo a los que tienen síntomas, como forma de controlar la cadena epidemiológica.



Sobre los test sin salir del coche, ha informado de que ayer se hicieron trescientos en Córdoba y Jerez de la Frontera (Cádiz).



Ha valorado que en estos casos no se gastan equipos de protección únicamente un cambio de guantes, y ha detallado que es el médico el que te cita para hacerte la prueba en un lugar determinado en lugar de ir a tu domicilio.