Andalucía: Una escalada de contagios y de medidas

Andalucía vive desde hace una semana, como el resto de España, sumida en una escalada de contagios por la pandemia del coronavirus, y ante una cascada de anuncios y medidas del gobierno de la Junta de Andalucía que comenzaron el 11 de marzo.



11 DE MARZO. CIERRE DE CENTROS DE MAYORES Y REFUERZO SANITARIO



El miércoles 11 de marzo comienzan las medidas más drásticas del Gobierno andaluz, que reúne a todos sus consejeros durante horas para anunciar por la tarde el cierre de los hogares de pensionistas y el refuerzo del personal sanitario con hasta 4.000 contrataciones.



En ese momento, Andalucía tenía un centenar de contagiados y se descartaba el cierre de colegios, institutos y universidades.



También se aplazaron las oposiciones masivas, se reforzó la atención en la Costa del Sol, se implantó el teletrabajo para los empleados de la Junta y se puso en marcha un teléfono específico.



12 DE MARZO. CIERRE DE TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS



Sólo un día después, el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, suspende sus actos públicos y vuelve a reunir al comité de control y seguimiento, en el que se aprueba la suspensión, a partir del lunes 16 de marzo, de toda la actividad docente.



También se cierran las instalaciones deportivas, se cierran los centros de día y se suspenden las actividades culturales en museos y monumentos dependientes de la Administración autonómica.



En ese momento, Andalucía sumaba 158 casos positivos y Moreno hacía un llamamiento para que "en la medida de lo posible" los ciudadanos se quedaran en sus casas.



13 DE MARZO. LA JUNTA PREPARA UNA ORDEN DE CONFINAMIENTO



El Gobierno central ha anunciado el estado de alarma para el día siguiente, pero la Junta empieza a trabajar en una posible orden de confinamiento en municipios costeros y pide a quienes se han desplazado desde otras comunidades que se queden en sus domicilios o en sus hoteles.



La Junta recomienda suspender la actividad y el cierre al público de los establecimientos que no sean de primera necesidad, entre los que cita bares, discotecas, gimnasios, cines, teatros o parques.



Moreno se reunió con todos los portavoces parlamentarios en una jornada en la que Andalucía registró sus dos primeras víctimas mortales y sumó 269 casos positivos.



14 DE MARZO. ESTADO DE ALARMA Y CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS



El Gobierno andaluz eleva al nivel 2 la situación de emergencia y reúne al gabinete de crisis, en el que se aprueba ordenar el cierre de todos los establecimientos comerciales de hostelería, ocio, parques públicos y plazas que no sean de primera necesidad.



Moreno comparece minutos antes de que el presidente, Pedro Sánchez, informara de las medidas incluidas en el estado de alarma.



Andalucía suma 5 fallecidos y 376 positivos. Se confirma que se suspenden todas las procesiones de Semana Santa.



15 DE MARZO. MORENO PIDE EL CIERRE DE FRONTERAS



Moreno, que participa en la Conferencia de Presidentes, pide el cierre de las fronteras españolas y propone una declaración conjunta de todas las comunidades autónomas.



Andalucía pide al Gobierno central más medidas económicas, que se flexibilice la regla de gasto y el objetivo de déficit; que se bajen los impuestos; que haya moratorias fiscales y bonificaciones a la Seguridad Social, entre otros extremos.



16 DE MARZO. APROBADO UN PAQUETE ECONÓMICO DE MIL MILLONES



El Gobierno andaluz aprueba un primer paquete de medidas económicas movilizando 1.000 millones, que son 900 millones para ayudas directas a pymes y autónomos y otros 100 millones para contingencia sanitaria.



En concreto, se aprueba avalar a pymes y autónomos para que puedan pedir hasta 600 millones a los bancos y dar una moratoria en algunos impuestos cuantificada en 270 millones.



Andalucía suspende todas las operaciones no oncológicas programadas para liberar camas, en una jornada en la que ya hay nueve fallecidos y más de medio millar de contagiados.



17 DE MARZO. UN REFUERZO DE 1.300 PROFESIONALES SANITARIOS



La Junta incorpora a 1.300 profesionales sanitarios al sistema público de salud, con el objetivo de luchar contra el coronavirus "con todos los medios" de la Administración.



El Gobierno andaluz traslada al Ejecutivo central una serie de peticiones destinadas a asegurar la supervivencia de las empresas y del empleo, que van desde las subvenciones temporales de los sueldos a las inyecciones de liquidez y las moratorias fiscales.



18 DE MARZO. UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA HASTA 9.000 CONTAGIADOS



Moreno asegura que su Gobierno tiene preparado un plan de contingencia sanitario para "dar respuesta" ante el coronavirus si se alcanza un pico de 8.000 o 9.000 contagiados, aunque admite que esa situación supondría "un colapso del sistema sanitario".



Se aprueba en el gabinete de crisis a 1.700 personas entre profesionales sanitarios, refuerzo de la Administración y de los centros de llamadas de Salud Responde; se habilitan zonas de confinamiento con asistencia sanitaria en hospitales privados y en algunos hoteles; se incorporan los albergues de Inturjoven para los sin techo; y se habilitan gratis las televisiones en los hospitales.



La Junta localiza cerca de un millón de mascarillas para sanitarios y para la ayuda a domicilio.



Los casos se elevan a 859, lo que supone 176 más en un día, y los fallecidos son 19, ocho más.



19 DE MARZO. ANDALUCÍA SUPERA LA BARRERA DE LOS MIL CONTAGIADOS



La Junta cuenta con un plan de contingencia con residencias que tienen plazas vacías y más espacio para aislar a ancianos de otras residencias que resulten contagiados, para estar preparados ante la eventualidad de que no hubiera sitio en sus centros actuales.



Salud abre una bolsa de voluntariado de profesionales sanitarios retirados ante futuras necesidades asistenciales.



Andalucía supera la barrera de los mil casos de coronavirus, con un total de 1.008 contagiados y suma 23 fallecidos.