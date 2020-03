Ayuntamientos gaditanos cierran playas para evitar aumento poblacional

Los ayuntamientos de Vejer, El Puerto de Santa María, Barbate y Cádiz, en la costa de Cádiz, han sido los primeros en comunicar el cierre de sus playas, que han simbolizado con banderas rojas, para evitar el aumento de población en plena propagación del coronavirus.



En sendos comunicados, los gobiernos municipales de Vejer y El Puerto, han acordado izar las banderas rojas en todas sus playas y han pedido el confinamiento de los vecinos dentro de sus casas.



El Ayuntamiento de El Puerto ha recomendado el cierre de comercios, negocios de hostelería y de ocio, además de clausurar sus playas y parques, en un intento de frenar el incremento de población procedente del norte del país que había elegido esta ciudad para pasar la crisis derivada por la pandemia.



"Esta situación no es vacacional, sino una cuarentena domiciliaria. Pedimos que todos nos quedemos en casa siempre que no sea de vital necesidad salir", sostiene el comunicado del Ayuntamiento portuense.



"El Ayuntamiento declara bandera roja en las playas como símbolo de cierre como municipio costero, con especial incidencia en las urbanizaciones cercanas a la playa", añade, además de comunicar el cierre de parques infantiles, zonas verdes y espacios públicos.



El gobierno local de El Puerto "exige" a las personas que han venido a El Puerto a su segunda residencia que asuman las mismas condiciones que el resto de portuenses.



En la misma línea, el Ayuntamiento de Vejer ha determinado el cierre de la playa de El Palmar "para insistir a la ciudadanía que hay que permanecer en casa ante la crisis sanitaria".



Es una medida que se toma "ante el incremento en la zona de El Palmar de personas de otras comunidades autónomas" y para evitar "el aumento de la población".



El comunicado se dirige "no tanto para los vecinos de Vejer con un comportamiento ejemplar, sino para todas aquellas personas de otras comunidades que se han desplazado a nuestras cosas".



Ambos ayuntamientos indican que las personas deben permanecer en casa y no acudir a las playas por encontrarse cerradas.



El Ayuntamiento de Barbate también ha decretado el cierre de sus playas urbanas dentro del término municipal.



El alcalde de Conil de la Frontera, Juan Bermúdez, ha señalado a EFE que, a pesar de que la localidad ha notado estos días la llegada de gente de otras comunidades autónomas, no considera necesario ni eficaz cerrar las playas y ha apelado a la "responsabilidad social" de todos en estos momentos para evitar contactos y movimientos que pueden extender el contagio del coronavirus.



José María Román, alcalde de Chiclana de la Frontera, otra de las localidades de la costa gaditana que ha notado el traslado a sus costas de ciudadanos de otros lugares, especialmente madrileños con una residencia vacacional en su costa, ha rogado a "aquellos establecimientos que no sean de primera necesidad" que "procedan a su cierre".