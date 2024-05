Polémica: el Valladolid rechaza las declaraciones del entrenador sobre xenofobia

El Real Valladolid ha rechazado las declaraciones de su entrenador, Paulo Pezzolano, sobre el tinte xenófobo de la afición así como las "generalizaciones negativas" sobre la ciudad que ha vertido en una entrevista con una radio uruguaya.



En el medio Sport 180, el entrenador denunció que Valladolid era una ciudad "particular" y que había escuchado cánticos de "sudaca, vete a Uruguay", una situación de desprecio que ha padecido por ser extranjero, dijo.



El club, en un comunicado, ha rechazado cualquier opinión respecto a posibles tintes xenófobos de su afición, así como generalizaciones negativas sobre la ciudad y advierte de que los incidentes aislados que se han producido no pueden emborronar mínimamente la ejemplar convivencia.



"Por supuesto, el Real Valladolid reprueba enérgicamente, como ya ha mostrado en numerosas ocasiones, toda muestra de racismo o discriminación", dice el comunicado, en el que recuerda que Valladolid es una ciudad acogedora y respetuosa, “maravillosa” como el propio técnico también asegura.



"Un lugar de encuentro con ciudadanos de carácter hospitalario e integrador, como también lo han sido los aficionados del Real Valladolid demostrándolo a lo largo de 96 años de Historia con su cariño a jugadores, técnicos y trabajadores sin importar su país de origen", concluye el comunicado.



Por otra parte, el club también ha criticado las declaraciones del entrenador sobre la posible venta del club blanquivioleta por parte de Ronaldo, en las que dijo que "lo más seguro es que lo venda, pero manteniendo su gestión deportiva, por lo que no cambiaría nada internamente".



"En ningún caso corresponde al técnico valorar, comentar, juzgar o informar acerca de las operaciones que se puedan llevar a cabo sobre la propiedad de la entidad", sostiene el club.



Y añade: "el presidente de nuestra entidad ya explicó en las celebraciones por el ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional que tiene ofertas sobre la mesa y que sopesará en estos días su decisión al respecto, siempre con la prioridad de tomar el mejor camino para el Real Valladolid y sus aficionados".

