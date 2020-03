Los "murmullos" en el Parlamento

Los "murmullos" en las sesiones plenarias del Parlamento han sido este jueves objeto de cierta controversia, pues pese a no ser particularmente notables han provocado numerosas interrupciones al considerar la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, que la imagen que se estaba dando dejaba "mucho que desear".



"¡Hablen, por favor, en silencio!", ha llegado a pedir Bosquet y, justo en ese momento, en el que se estaba hablando de la mesa de diálogo entre el Gobierno de España y la Generalitat, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha retomado la palabra para subrayar que Andalucía "no puede, no debe estar callada" porque no se puede aceptar que se "privilegien" a unos territorios sobre otros.



Ya desde el inicio esta mañana de la sesión de control al Gobierno se produjeron las primeras llamadas de atención de la jornada a "sus señorías", pero fue después cuando Bosquet reclamó enérgicamente silencio.



Lo cierto es que el ambiente no parecía especialmente caldeado, al menos durante las intervenciones de los primeros portavoces en sus preguntas al presidente, pero la presidenta empezó pidiendo a los diputados que bajaran el "volumen de voz" hasta que los reprendió por los "murmullos imposibles".



"¡Qué falta de decoro y de respeto!", les ha espetado, y lo ha hecho tras escucharse algunas carcajadas cuando el presidente de la Junta dijo que si él tuviera que elegir entre "optar por el PP o por Andalucía", siempre se va a quedar con Andalucía.



Además de la reivindicación del andalucismo, Moreno ha defendido hoy, a pocos días de las movilizaciones con motivo del Día de la Mujer, la necesidad de "renovar el compromiso" con la plena igualdad y, para ello, ha propuesto un gran acuerdo en esta materia de todas las fuerzas parlamentarias.



Lo ha hecho con motivo de la pregunta sobre la violencia machista y la igualdad efectiva que le ha formulado la portavoz de Adelante, Inmaculada Nieto, quien ha cuestionado el compromiso de Moreno teniendo en cuenta que "ha ligado el futuro de su permanencia al frente del Gobierno a una organización (Vox) que niega el problema".



"Este es un Gobierno autónomo que tiene suscrito acuerdos con otras formaciones al igual que ustedes que, por cierto, los tienen con grupos políticos que legitiman la violencia", le ha contestado el presidente en referencia a los partidos independentistas.



Pero las discrepancias más notables se han vuelto a poner de manifiesto con el PSOE, a quien Moreno le ha reprochado su "guerra de antagonismos" entre lo público y lo privado.



Ha sido a cuenta de la huelga educativa, cuyo impacto ha minimizado: "su repercusión ha sido la que ha sido, ha tenido un impacto discreto", ha dicho.



"Entre lo que digan los sindicatos (sobre los datos de seguimiento) y lo que diga su gobierno, yo me creo lo que dicen los sindicatos", le ha contestado el portavoz del PSOE, José Fiscal, que ha apostillado: "¿Salió la comunidad educativa a protestar contra el Gobierno del Algarve o contra el suyo?".



El presidente de la Junta ha acusado al PSOE de "mentir" sobre el contenido del decreto de escolarización y, tras negar que se esté "poniendo en peligro" la enseñanza pública, ha defendido los cambios introducidos por su gobierno.



"Y vamos a seguir haciendo cambios porque este gobierno ha venido a cambiar las cosas", ha advertido después de que Fiscal le acusara de ocultar su "hoja de ruta" -que cree que es la de favorecer a la enseñanza privada- porque les perjudica electoralmente.



Por su parte, el portavoz de Vox, Alejandro Hernández, le ha preguntado sobre la conflictividad laboral y si prevé una "primavera caliente" en este ámbito.



"Hemos tenido un invierno especialmente cálido en cuanto a las temperaturas, no sé si tendremos una primavera caliente", ha bromeado Moreno antes de defender la "paz social" como un elemento "esencial" dentro del sistema democrático y en el ámbito económico.



Porque el portavoz de Vox le dijo previamente que la paz social debe ser un objetivo, pero "hay que saber con quién se está sentando uno y chirría que se reciba pacíficamente a un sindicato, UGT, que está incurso en causas penales".



Los problemas del campo andaluz han sido también objeto de atención con motivo de una pregunta formulada por el portavoz de Ciudadanos, Sergio Romero, quien ha tildado de "insólito" que Andalucía sea "la despensa, la almazara y la bodega de Europa" y los agricultores estén viviendo una "pesadilla terrorífica".



Como ejemplo, ha relatado que tiene un amigo, Lolo, que lleva para adelante tres explotaciones de boniato en la provincia de Cádiz y "no es ningún señorito, ningún terrateniente, sino un currante que se levanta a las 5 de la mañana".



El presidente andaluz, tras advertir de que la Andalucía de interior puede recibir un "rejón mortal" si no se soluciona la situación en el campo, ha pedido "compromiso" al Gobierno de la nación y a la Unión Europea para que los agricultores "tengan un futuro".