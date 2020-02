Contable de la Faffe: "No sé de gastos en puticlub" y apunta más alto

La entonces técnico de contabilidad de la Dirección Económica Financiera de la Faffe, Raquel Naranjo Pérez, ha asegurado este viernes que "los gastos de la Visa de Fernando (Villén, director gerente de la Faffe) los autorizaba él mismo", ha explicado que se le autorizaba el gasto "porque lo pagaba", ha proclamado que "si hubiera tenido conocimiento de una factura de un puticlub jamás lo hubiera grabado", aunque seguidamente ha reconocido que "no tenía potestad" para haber desestimado el registro contable de la factura, así como ha admitido que "no me he visto en esa tesitura".

Naranjo Pérez, que continúa subrogada como técnico en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), ha comparecido este viernes ante la comisión de investigación del Parlamento de Andalucía sobre la Fundación Andaluza Fondo de Formación Empleo (Faffe).

La entonces técnico contable de la Faffe ha explicado que su trabajo consistía en comprobar que las facturas que le llevaban cumplían todos los requisitos formales desde el punto de vista fiscal.

Cuando se le ha preguntado por el gasto de 15.000 euros en un puticlub atribuido a Fernando Villén, Naranjo Pérez ha declarado que "15.000 euros es imposible de justificar en las cajas porque ese dinero no lo había", en referencia al dinero en métalico que podía haber en las cajas de los diferentes departamentos de la fundación.

"No lo sé, lo desconozco, no era mi trabajo. No llevaba el control de eso. Eso se lo tendrían que preguntar a los directores", ha afirmado en diferentes momentos la entonces técnico contable de la Faffe a preguntas de los diputados de la Comisión de Investigación, antes de reafirmarse en la descripción de su trabajo, que ha presentado como "la facturación de los proveedores, facturas puras y duras, comprababa que los datos fiscales eran correctos".

"No tengo nada que decir, cuando queráis podéis empezar a preguntarme", ha manifestado la hoy técnico del SAE en el inicio de su comparencia.