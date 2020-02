Iglesias: la marcha de Anticapitalistas sería la decisión más lógica

El vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha dado por hecho este lunes que la corriente de Anticapitalistas dejará su partido, una salida que sería a su juicio "la decisión más lógica" y que se puede abordar "desde la fraternidad y el respeto".



"Cuando hay que separarse hay que hacerlo sin gritos ni malos rollos, con la mayor madurez del mundo", ha asegurado Iglesias en una entrevista en La Sexta respecto a las dudas en Anticapitalistas sobre si participar en la tercera asamblea ciudadana y si seguir o no formando parte del proyecto de Podemos.



Iglesias ha revelado que la pasada semana mantuvo una reunión con el eurodiputado Miguel Urbán, adscrito a esa corriente, y con Manuel Marí, un encuentro que según han indicado a EFE fuentes conocedoras de la reunión se produjo el pasado jueves en la sede de la Vicepresidencia del Gobierno.



"Hay una diferencia enorme de criterio político entre Anticapitalistas y Podemos", ha afirmado Iglesias en referencia a las distintas visiones sobre la entrada al Gobierno de la formación morada, al que Anticapitalistas siempre se opuso.



El secretario general de Podemos -que aspira a revalidar su cargo en la tercera asamblea ciudadana que el partido celebra el fin de semana del 21 y el 22 de marzo- ha dicho que si el planteamiento político de Anticapitalistas es incompatible con el de la dirección de Podemos "la decisión más lógica" es marcharse.



"No hay que estar en un mismo partido a la fuerza si no estás de acuerdo con la línea de ese partido y la gente está cansada de que nos demos duro en los medios de comunicación, así que si nos separamos, espero que se haga sin gritos y con la mejor actitud", ha afirmado.



También ha dicho haber hablado con la secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, pero ha asegurado que no le corresponde a él contar si se marcha o no, y ha añadido además que estar en partidos distintos puede favorecer en otros momentos la colaboración electoral.