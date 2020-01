Este paisaje gris

“Quiero llorar mi pena y te lo digo / para que tú me quieras y me llores / en un anochecer de ruiseñores / con un puñal, con besos y contigo”. García Lorca.

A nadie cabe duda de que en esta sociedad, sobre todo la más cercana a los círculos del poder, el manejo de la información, la verdadera y la falseada, se ha convertido en un elemento esencial de supervivencia y más aún cuando la inmediatez y la manida globalización elevan o hunden a un individuo en segundos. A la ministra Celáa, por ejemplo, la perseguirá toda su vida ese estúpido desliz gramatical sobre que los hijos no son de los padres cuando en realidad quería, es de imaginar, argumentar otra cosa, pero a veces esa prepotencia de quien a caballos del progresismo se ve en el derecho de expandirse verbalmente sin mesura la llevó a meterse en un jardín cual elefante en estampida. Memes, a cientos, a destacar este: "Soy mujer, heterosexual, casada, madre, trabajadora, creyente. Me gusta ducharme a diario y no llevar pelos en los sobacos. Soy educada y femenina, que no tonta. Mis hijos SI son MIOS y los quiero LIBRES. Por mis hijas quiero cadena perpetua para los violadores y asesinos de mujeres y no quiero que mis hijos visiten la cárcel porque alguna loca sinvergüenza denuncie en falso. Adoro mi país, su cultura, sus costumbres, sus tradiciones, su gran historia, su himno y su bandera. ¿Pero la rara soy yo...?". Seguramente tras este certero mensaje lanzado por cientos de miles a través de washapp esté algún cerebro de comunicación digital cercano a Vox, que ha demostrado gran capacidad de comunicación estratégica en redes sociales. Pero no es el único.

Estupideces políticas se dicen muchas, innumerable sería recopilarlas porque a veces parece que se estén celebrando las olimpiadas de la tontería más grande. Hubo uno que en plena crisis económica planteó el uso de las rotondas de las ciudades para que los vecinos plantaran allí sus huertos y, así, tuvieran abastecimiento de verduras… Otro se calentó y la mejoró: dada la mala situación económica de su ayuntamiento y en vista del mal aspecto que presentaba su ciudad en materia de limpieza y jardinería, ¿por qué no promulgar que los cabreros de la zona metiesen sus rebaños por las calles para que las cabras se comiesen los matojos? No dijo nada de cómo limpiar las boñigas que dejarían los animalitos a su paso.

Con el impulso comunicativo que representan las redes sociales han tomado especial relevancia los directores de comunicación que analizan las estrategias, usan sistemas de escuchas en redes y plantean acciones rápidas para influir tanto en la tendencia informativa como para, sobre todo, moldear la opinión del pobre ciudadano que engulle noticias al ritmo del que come pipas. A veces, cuando pretenden que pase de soslayo algo de mala venta pública, por ejemplo la actual idea de reformar del código penal el delito por sedición, antes lanzan cuatro o cinco asuntos de diferente calado para que lo último e importante cuele con vaselina ante la imposibilidad del ciudadano de analizar tanto dato y/o conflicto a la vez. Un ejemplo es también la bola monumental que se ha organizado con el pin parental, que ha situado el asunto en boca de todos para gusto de quien ideó la estrategia y que beneficia, por este orden, a PSOE por cuanto desvía el foco de interés de asuntos tan relevantes como Cataluña, la confección del nuevo gobierno, el nombramiento de la nueva fiscal general del estado, la reunión de Sánchez con Torra y demás y nos pone a hablar del sexo en los colegios para niños y niñas, algo que a todos nos interesa aunque no haya nada de lo que hablar, y a Vox, que se ha convertido en el caballero de la armadura en defensa de la moralidad, honor y del emblema nacional. Las dos españas: sorprende en este arranque de legislatura cómo está quedando fuera de juego Ciudadanos e, incluso, el PP, que mide cauteloso no acercarse mucho a VOX y que es hacia donde pretende empujarle este PSOE definitivamente entregado a la estrategia de comunicación y que la usa con certero bisturí.

Los estrategas de comunicación usan todos sus medios cercanos para darle al ventilador y convertir en noticia nacional un asunto que no tiene nada detrás, solo fanfarria; ¿por qué no hablar de fracaso escolar y del abandono prematuro, los malos resultados de España en pruebas internacionales, la excesiva politización de la educación a todos los niveles -sindicatos de profesores, AMPAS...-, o las continuas reformas por parte de los políticos de turno que tanto daño han hecho al sistema? No, de esto no. Mejor hablar se la sexualidad en edad infantil porque el asunto tiene más morbo y parece como si el sistema educativo fuese a promulgar la masturbación colectiva o la homosexualidad o, yendo más allá, esa idea de alguna feminaci sobre que la heterosexualidad es peligrosa porque "los asesinatos de mujeres en el ámbito doméstico se producen dentro del marco de este tipo de relación". Ahí es nada, imbecilidad peligrosa supina a competir a por el oro olímpico.

Entre la estupidez gramatical dispersa en determinados colectivos políticos, el manejo conveniente de la información por parte de quienes conocen perfectamente cómo funciona el pulso del pensamiento social y la pasividad ciudadana a la hora de consumir aquello que le dan y si es con un poquito de morbo el personal lo traga a dentellada limpia, la mentira en general como método válido y eficaz de conseguir resultados, uno se sacude ante esta deriva imposible y se entrega, educativo, a García Lorca. Sus Sonetos del amor oscuro se entienden desde su homosexualidad oculta, pero el poeta hila brillante versos que hablan de sentimientos, de amor, de personas y lo importante no es su condición sexual, de hecho es lo de menos. Habría que hablar más de los poemas de Lorca y menos de su condición sexual, que es de lo que últimamente más de él se habla y hacerlo, precisamente, en los colegios: "Esta luz, este fuego que devora. Este paisaje gris que me rodea. Este dolor por una sola idea. Esta angustia de cielo, mundo y hora".

La vida pública está alterada por muchos asuntos a la vez. Nos quedan meses por delante muy difíciles, habrá que separar bien el grano de la paja, poner especial interés en prestar atención o corremos el riesgo de convertirnos en un número más dentro de un rebaño de ovejas, o de cabras. Quizá una de aquellas destinada por un intrépido a comer el matojo de los arroyos para alivio de la economía municipal.