El abogado de Junqueras descarta que vaya a la Eurocámara el lunes

El abogado del líder de ERC, Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, ha dicho este sábado que su cliente no podrá asistir al pleno del Parlamento Europeo el lunes porque "como desde hace 800 días, seguramente estará en su celda".

En una entrevista en 'Rac 1' recogida por Europa Press, ha afirmado que "estrictamente y desde el punto de vista formal" Junqueras ya no es eurodiputado, después de que la Eurocámara acatara la decisión del Tribunal Supremo (TS) de ejecutar la condena de inhabilitación que le fue impuesta en la sentencia del juicio por el 1-O.

La defensa de Junqueras cuestionará esta decisión a través de los correspondientes recursos, para que las instituciones europeas valoren la conformidad de la resolución de la Eurocámara con "el Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo".

En particular, lo harán a través de un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) en el que solicitarán medidas cautelares para evitar que el escaño de Junqueras quede vacante, sobre las que prevén que el tribunal se pronuncie en menos de un mes.

SEPARACIÓN DE PODERES

Van den Eynde ha sostenido que el Parlamento Europeo tenía la opción de no acatar la decisión del TS y defender la inmunidad de Junqueras "desde el prisma de la separación de poderes" y los derechos de sus miembros.

A su entender, no es la primera vez que en España se ha vetado por motivos no previstos en la ley a electos independentistas: "Les da igual el respeto a la ley. Lo que quieren es que no se pueda desarrollar el mandato".