Díaz defiende a Sánchez y subraya que no se saldrá de la Constitución

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha subrayado este sábado que Pedro Sánchez no se saldrá del marco constitucional en su diálogo con el independentismo, y tiene claro cuáles son sus límites.



Díaz también ha insistido, en una conversación informal con periodistas en el Congreso, en reprochar a la derecha que no se vaya a abstener para facilitar la investidura de Sánchez si de verdad está preocupada por que los independentistas tengan la llave de la gobernabilidad.



Antes, en declaraciones en la Sexta, la dirigente andaluza ha considerado que si el PP de verdad quería poner a "España por delante" debería haber aceptado abstenerse. Éste sería el momento, ha añadido, en el que habrían demostrado que son "patriotas de verdad" y se les habría "acabado el cuento".



Un reproche que ha extendido a Ciudadanos, antes de lamentar que "a la hora de la verdad" la derecha "siempre mira por sus intereses".



En su conversación con los informadores, Susana Díaz ha dicho que el PSOE tiene "toda la legitimidad" de decirle a esta derecha ahora "salvaje" que haga lo mismo que hicieron los socialistas cuando se abstuvieron para dejar gobernar a Mariano Rajoy.



"Ahora te toca a ti dejar gobernar por el bien de la democracia, si no, no vengas hablando de lo que es constitucional o inconstitucional", ha dicho Díaz dirigiéndose al PP.



Y ha insistido en que la derecha no puede reprochar "nada" al PSOE, que lo ha dado "todo por España" y que en su momento se abstuvo "no por el PP", sino por el bien del país y a pesar del "desgarro" interno que le supuso.



Ha añadido, además, que ella misma tiene legitimidad para decirlo, que "quien no tiene alternativa tiene que dejar gobernar".



Díaz ha recalcado que Pedro Sánchez respetará el marco constitucional en este proceso de diálogo que va a emprender con el independentismo, y está tranquila en ese sentido porque sabe que así lo piensa Sánchez y porque así se lo ha garantizado a ella.



En sus declaraciones, ha elogiado el discurso "nítidamente progresista" de Pedro Sánchez en este debate de investidura, mientras ha criticado con dureza la "crispación" que ha visto en las filas de la derecha, sobre todo en la bancada popular, con unas formas que no son propias, en su opinión, de diputados del Congreso.