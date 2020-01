Granada reedita el intercambio de gritos para conmemorar La Toma

Miles de personas han participado un año más en la celebración de la Toma de Granada, acto que recuerda el 528 aniversario de la conquista de la ciudad por los Reyes Católicos y que ha convertido la céntrica plaza del Carmen en el escenario para el intercambio de insultos y gritos.



La plaza del Ayuntamiento se ha convertido un año más en el escenario de un enfrentamiento verbal entre partidarios y detractores de La Toma, dos bandos que han combatido con cánticos y banderas, este año controladas por agentes policiales para evitar la exhibición de símbolos antidemocráticos.



La celebración de La Toma, que este año conmemora el 528 aniversario de la conquista de esta capital andaluza por los Reyes Católicos, ha enfrentado a partidarios de la tradición, que han coreado lemas contra la izquierda y los independentistas catalanes, y a los detractores, que han tildado la fiesta de racista.



Así, y desde las once de la mañana, en la Plaza del Carmen han sonado lemas como "Nada que celebrar" o "fuera fascistas de nuestras calles" con vivas a España, vítores a la Legión, la Guardia Civil, el rey y la Policía Nacional.



El desfile de la Legión ha propiciado el primer intercambio de gritos antes de las 11:30 horas, momento en el que parte desde el Ayuntamiento la corporación bajo mazas que marca el inicio de esta fiesta cívico religiosa.



El acto ha contado con un fuerte dispositivo de seguridad formado por policías locales, agentes de la Policía Nacional y antidisturbios en una fiesta que ha acabado sin incidentes pese a algún que otro amago en uno de los rincones de la plaza, donde han coincidido partidarios y detractores de esta tradición.



El séquito, ataviado con trajes de época de los últimos seis siglos, se ha dirigido junto a concejales y representantes de otras administraciones hasta la Capilla Real, donde yacen los Reyes Católicos, para hacer una ofrenda floral.



Durante la celebración religiosa, que este año no ha oficiado el arzobispo de Granada, Francisco Martínez, en la plaza del Carmen han contrastado los cánticos patrióticos con los de Nación Andaluza, en apoyo y contra la Legión, respectivamente, y los cánticos de "Granada cristiana y nunca musulmana" frente al "No eran moras, eran granadinas".



El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha recalcado que Granada ha respondido a la tradición y ha hecho que, un año más, la Toma brille y ha pedido a los detractores de la fiesta que se ausenten de la plaza para no enturbiar.



Tras la interpretación de los himnos de Granada, Andalucía y España, el concejal Jacobo Calvo Ramos ha tremolado el estandarte y desde el balcón ha repetido tres veces y como marca la tradición el "Granada", al que los asistentes han respondido el también tradicional "¿Qué?".



El ceremonial se ha cerrado repitiendo la leyenda: "Granada, Granada, Granada, por los ínclitos Reyes de España don Fernando V de Aragón y doña Isabel I de Castilla. Viva España. Viva el Rey. Viva Andalucía. Viva Granada".



Al acto han asistido, entre otros, los concejales del PP, Vox, su secretario general, Javier Ortega Smith, Ciudadanos y PSOE, con la ausencia de los representantes de IU-Podemos.



La Plataforma Granada Abierta ha celebrado un acto alternativo en el que ha lamentado una efeméride que ha tachado de totalitaria y que ve como "resaca" del pasado.