Aguirre: "peligra" contratación de 1.500 profesionales sanitarios

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha avisado este miércoles de que la "intervención" de las cuentas andaluzas pone "en peligro" la contratación de 1.509 profesionales sanitarios para el próximo año, de lo que ha responsabilizado al Ejecutivo de Susana Díaz por incumplir el objetivo de déficit.



"Es una vergüenza que don Pedro Sánchez y Susana Díaz, en un sainete, intervengan sin previo aviso las cuentas de Andalucía y frenen las políticas del cambio", ha dicho Aguirre antes de advertir de que esta "amenaza" perjudica "seriamente" la salud de todos los andaluces.



"Exigimos una rectificación de esta medida arbitraria que atenta contra nuestros pacientes", ha clamado el consejero de Salud, que ha asegurado que esta medida "pone en peligro" la contratación de 1.509 profesionales sanitarios para el próximo año y, por tanto, la sanidad de todos los andaluces.



Aguirre ha hecho estas manifestaciones durante su intervención en el debate general sobre la situación de la sanidad en la comunidad autónoma, a propuesta del PSOE y Adelante Andalucía tras las protestas registradas en las últimas fechas por los sindicatos de este sector.



Según el consejero, lo que se "examina" en este debate es "la gestión sanitaria de la izquierda" tras estar 37 años al frente del Gobierno de la Junta.



"Se presentan hoy aquí para blanquear su gestión, dejaron la sanidad pública hecha trizas", ha espetado, tras lo que ha apostillado: "tendrían que pedir perdón a los andaluces y todavía no lo han hecho".



Ha recordado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ofreció al inicio de esta legislatura un gran Pacto por la Sanidad a todos los grupos parlamentarios, pero "la izquierda lo rechazó".



"Porque pretende utilizar la sanidad como elemento de desgaste del actual gobierno para ocultar el gran escándalo de corrupción de la época de las cajas fuertes", ha agregado.



Ha denunciado además que el "desvío" del gasto farmacéutico, del que avisó el Ministerio de Hacienda el pasado junio, era del Gobierno socialista porque corresponde a los años 2017 y 2018.



"Lo que le duele al PSOE es que Andalucía sea ahora un modelo de estabilidad y, por eso, el Gobierno interviene nuestra financiación y nos exige recortes por el déficit heredado del PSOE", ha insistido.



Así, ha calificado de "despropósito" que Pedro Sánchez, Susana Díaz y María Jesús Montero pretendan "castigar a los andaluces por su mala gestión en esta tierra".



Ha asegurado que para el Gobierno bipartito, la sanidad es una "prioridad", como cree que se refleja en los Presupuestos, pues se destinan 1.214 millones de euros más que en los últimos presupuestos del Gobierno socialista.



Al mismo tiempo, ha reclamado al Gobierno central que aborde "de una vez por todas" la mejora de la financiación de las comunidades autónomas.



"Nosotros nos encontramos con una asistencia sanitaria saturada", ha asegurado Aguirre antes de desgranar las distintas iniciativas puestas en marcha por su departamento.



Ha asegurado además que su departamento está inmerso "en un diálogo constante con las organizaciones sindicales".



Por todo ello, ha recalcado que no tiene "miedo" a debatir porque el Gobierno andaluz es "la garantía del trabajo bien hecho".



"No tenemos nada que ocultar, ustedes eran opacos, guardaban los papeles en cajas fuertes", ha denunciado, tras lo que ha acusado al PSOE y a Adelante Andalucía de pedir este debate para "construir un relato basado en opiniones falsas y meter miedo en el cuerpo".