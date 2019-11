UGT avisa de 24 accidentes laborales mortales más en Andalucía en 2019

El sindicato UGT FICA ha advertido este miércoles del "continuo aumento" de la siniestralidad laboral en Andalucía, con "24 accidentes mortales más que el año anterior", y ha reclamado a la Junta un "plan de choque" en la comunidad autónoma que, entre otras cosas, "recoja la creación de la figura del delegado de Prevención Sectorial".

En un comunicado, el sindicato cita datos del Avance de Accidentes de Trabajo en Andalucía publicado por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo sobre los nueve primeros meses de este año 2019, que, según explica UGT FICA, reflejan que se han producido 83.199 accidentes de trabajo --72.052 en jornada laboral y 11.147 'in itinere'-- hasta el pasado mes de septiembre, lo que supone "5.173 accidentes más que el año anterior y un incremento de 6,63%".

De igual modo, se registraron 932 accidentes graves, "con un aumento del 3,33%", y un total de 93 accidentes mortales --68 en jornada y 25 'in itinere'--, "24 más que el año pasado", según advierte el sindicato, que alerta de que "la precariedad en el trabajo sigue matando" y "cada semana mueren dos trabajadores en el tajo o camino de él".

Este "importante incremento" de siniestralidad se concentra en los sectores de la agricultura, con una subida del 12,11%, y de la construcción con el 21,28%, según abundan desde UGT FICA, organización que ve "demostrado que en los sectores donde más precariedad y temporalidad existe hay una mayor siniestralidad laboral".

Según continúa el sindicato, "los trabajadores temporales sufren una falta de formación e información en materia de riesgos laborales, esencial para garantizar su seguridad y salud en el trabajo".

Las provincias que tienen un incremento superior a la media de Andalucía son Córdoba, con el 10,86%; Granada, con el 8,38%, y Málaga, con el 9,14%, y es en el sector agrario donde en estas provincias mantienen un aumento mayor del 30%, según UGT, que ve "bastante preocupante el incremento que se ha dado en la provincia de Jaén en este sector con una subida del 43,50%".

No obstante, desde el sindicato advierten de que es en el sector de la construcción donde "la situación en más grave y generalizada en toda Andalucía", y allí se ha detectado "un recorte de las empresas en medidas de seguridad, que no acaban de entender la prevención como inversión y no como un gasto, y son las causas más importantes y la consecuencia de este alto nivel se siniestralidad laboral".

Así, el sindicato señala que son los trabajos en altura donde se dan más accidentes graves y mortales, y "eso es consecuencia de que los trabajadores no cuentan con los medios apropiados y reglamentarios".

MÁS PRESUPUESTO

El secretario de Salud Laboral de UGT FICA Andalucía, Juan Carlos Lebrón, lamenta que "los Presupuestos para el 2020 de la Junta de Andalucía no contemplen subida alguna para poder afrontar esta lacra que aumenta año tras año y que desde el sindicato venimos demandando".

UGT FICA exige a la administración "un plan de choque en Andalucía que, entre otras cosas, recoja la creación de la figura del delegado de Prevención Sectorial, que con los recursos suficientes pueda llegar a las empresas que por el número de trabajadores o por la eventualidad de estos, no cuentan con representación sindical".

Tras subrayar que "el 90% de las empresas de Andalucía son pymes", desde el sindicato apuestan por "incrementar los recursos y la platilla de inspectores y subinpectores, así como las sanciones a las empresas que no cumplan con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales". "Es fundamental que exista una campaña permanente de sensibilización de la sociedad andaluza, parecida a la que se realiza desde la Dirección General de Tráfico", agregan desde UGT FICA.

De igual modo, el sindicato señala que el Índice de declaraciones de Enfermedades Profesionales en Andalucía está "sólo por encima de Ceuta y Melilla", de forma que "si la media en España está en 167,25 declaraciones por cada 100.000 trabajadores, en nuestra comunidad es de 51,74".

"Es necesario y urgente que el SAS forme a sus médicos en medicina del trabajo para detectar los posibles casos de enfermedad profesional y la deriven a las mutuas", manifiesta Juan Carlos Lebrón, quien también ve "fundamental que se incluyan en los centros de salud a médicos especializados en Medicina del Trabajo".

"Los datos demuestran que en algo se está fallando, y lo están padeciendo los trabajadores y sus familias", según UGT FICA, que aclara también que en el informe de Enfermedades Profesionales de la Consejería de Empleo, del número de partes comunicados hasta el mes de septiembre, en Andalucía se da un parte por cada 3.546 trabajadores, mientras en la provincia de Cádiz es de uno por cada 1.574.

En la provincia de Granada, donde el dato es el más bajo, es de uno por cada 7.662 trabajadores, según el sindicato, que también precisa que "en la Monografía de la Consejería de Salud ya se hace referencia a estas diferencias, y que es debido que en la provincia de Cádiz existe una mayor formación y concienciación de los profesionales sanitarios".

Así las cosas, desde UGT FICA ven "evidente que Andalucía necesita de un plan de choque, y que la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2022 consensuada con los agentes económicos y sociales debe contar con un mayor presupuesto".