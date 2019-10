Turquía dice que ha matado, herido o capturado 277 milicianos kurdos

El Ejército turco "ha neutralizado" a 277 miembros de las milicias kurdosirias desde el inicio de la ofensiva turca en el noreste de Siria, según anunció hoy el ministerio de Defensa en un comunicado.



El Ejército turco usa habitualmente el término "neutralizar" para referirse a guerrilleros muertos, heridos o capturados. Las declaraciones del Ejército no se pueden verificar de forma independiente.



Las Fuerzas turcas continuaban hoy por tercer día consecutivo con bombardeos y fuego de artillería sobre las ciudades sirias de Tal Abiad y Ras al Ain, mientras varios comandos turcos apoyados por milicias rebeldes sirias combaten sobre el terreno.





Desde la frontera turca se escuchan disparos de armas ligeras por lo que es probable que se hayan producido algunos enfrentamientos contra las milicias YPG en dichas ciudades o poblaciones cercanas.Un soldado turco ha muerto y otros tres resultaron heridos ayer en enfrentamientos contra las YPG en el noreste de Siria, anunció el ministerio de Defensa.La cúpula castrense no ha dado detalles de en qué circunstancias o zona de Siria se produjo esa baja.Las autoridades turcas aseguran que sus tropas han ocupado ya once localidades en los alrededores de Tal Abiad y Ras al Ain, dentro de su plan de penetrar 30 kilómetros dentro de suelo sirio a lo largo de su frontera y expulsar de ella a las milicias sirias que Ankara considera terroristas por sus vínculos con la guerrilla kurda que opera en Turquía.Varios periodistas que informaban desde la frontera turca fueron trasladados a zonas más alejadas de Tal Abiad y Ras al Ain para protegerlos de la caída de proyectiles lanzados desde el lado sirio.Ayer siete civiles murieron y otros 70 resultaron heridos por el impacto de cohetes y morteros en varias ciudades fronterizas en las provincias turcas de Sanliurfa y Mardin.Desde el inicio de la ofensiva el pasado miércoles cerca de 200 proyectiles han caído al lado turco, según informó la agencia oficial Anadolu.El ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, declaró anoche que el Gobierno turco quiere completar la operación "lo antes posible" pero que aún no tienen una fecha.