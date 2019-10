Valero llama tránsfuga a Esperanza Gómez por presentarse con Más País

El coordinador andaluz de IU, Toni Valero, ha considerado a Esperanza Gómez, actual senadora a propuesta de Adelante Andalucía, como una tránsfuga al presentarse por Más País, la formación que lidera Íñigo Errejón, apuntando que le recuerda a “viejas políticas” y no a las que dijeron que venían a cambiar.

Valero, en una entrevista en el programa Acento Andaluz que dirige Fernando P. Monguió en 7TV Andalucía, ha vertido fuertes críticas contra la senadora de Adelante Andalucía, Esperanza Gómez, que ha anunciado que se presentará por Más País encabezando la lista de Sevilla y posicionándose así a favor de la apuesta electoral de Íñigo Errejón para las generales del próximo 10 de noviembre.

Para el coordinador andaluz de IU, “es transfuguismo y éticamente reprochable”, afirmaba, recordando que fue elegida en un proceso democrático, con legitimidad dentro de un partido que lucha por una “nueva política” pero ahora, en las siguientes elecciones, se presenta por un espacio político que va a competir por el que la eligió, como es Adelante Andalucía.

“Esto no es lo que hemos venido a decir, no es nueva política, nos recuerda más a viejos tiempos y a otras cosas”, sentenciaba Valero, que reconocía que a él, personalmente, “me apena y me enfada”.

Además, consideró que Más País “fragmenta el espacio progresista en España”, ya que es “una marca que aterriza desde Madrid sin arraigo territorial”, y acusó a Errejón de echar en saco roto su discurso de “no restar a la izquierda sino sumar”.

