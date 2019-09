Bravo limita al déficit el efecto del retraso de los 1.350 millones

El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha acotado este viernes los efectos del retraso de la llegada de los 1.350 millones de euros de las entregas a cuenta y la liquidación del IVA de 2017 al cumplimiento del objetivo de déficit, "nos pone en situación más complicada desde el punto de vista del déficit, nos dificulta mucho el cumplimiento", ha declarado, y ha descartado un recorte del gasto social porque "es lo contrario de lo que hemos hecho", pero el consejero ha recordado que la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, "ya ha dicho que antes del 15 de diciembre se hará el abono".

En una entrevista con Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, Bravo se ha preguntado "cómo va a haber recortes si es lo contrario de lo que hemos hecho, que es apostar por lo que querían los andaluces: sanidad, educación, empleo, dependencia". "Estamos gestionando para que no se vean afectados los servicios sociales", ha apostillado Bravo, quien se ha declarado partidario de ser "más eficaces en la gestión".

El consejero de Hacienda ha argumentado que los 1.350 millones que reclama Andalucía en concepto de actualización de las entregas a cuenta de la financiación de 2019 y la liquidación del IVA "es parte del dinero que han pagado los andaluces con sus impuestos", mientras que ha insistido en que ese dinero "debería haber llegado ya", pese a que el Gobierno de la Nación se encuentre en funciones, por lo que ha abogado por "una resolución excepcional para una situación excepcional".

"Decidir ella (en alusión a la ministra de Hacienda) en qué momento quiere pagarnos es limitar la autonomía", ha sostenido Bravo. "Se está quedando un dinero que es de los andaluces, es parte del dinero que han pagado los andaluces con sus impuestos", ha subrayado Bravo.

La repercusión en el Presupuesto de 2019 del retraso en el cobro de los 1.350 millones, ha reconocido Bravo, que "nos pone en dificultades a la hora de tomar decisiones presupuestarias a nosotros y a todas las comunidades autónomas" y ha sostenido que para el Gobierno de la Nación "si se queda el dinero de las comunidades autónomas se queda en una situación mucho mejor para cumplir el déficit" al tratarse de "ingresos que ella (en referencia a la ministra de Hacienda) no ha presupuestado", y ha recordado en este punto que en una reunión en noviembre de 2018 con el entonces consejero de Hacienda, Antonio Ramírez de Arellano, "ella le prometió 1.000 millones más de los 1.350, pero de ahí no hemos presupuestado nada".

Bravo ha defendido que "no es cosa de Andalucía, si no de Valencia, Castilla La Mancha, Extremadura, Madrid, Galicia, porque reivindicamos lo que nos corresponde por la financiación autonómica", mientras que ha reconocido que "no hemos recibido ninguna comunicación" del Gobierno tras sendas cartas del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y del propio consejero para reclamar la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). "Ni nos contestan, ni si ni no", ha afirmado.

El consejero de Hacienda, que ha reivindicado la capacidad del Gobierno para poder convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera porque "no puede hacer son actos discrecionales que comprometan a un Gobierno futuro", ha explicado que se trata de "pagar parte de una financiación que dentro dos años percibiremos la liquidación definitiva y si nos han pagado de más hay que devolverlo".

El consejero de Hacienda, que ha contrapuesto el comportamiento del actual Gobierno en funciones con el Gobierno de Mariano Rajoy en relación a la financiación de las comunidades y ha sostenido que aquel Ejecutivo "modificó la financiación vía FLA", ha explicado que las demandas de Andalucía sobre el futuro modelo de financiación apuntan a "la solidaridad" porque, ha explicado, "eso es lo que nos permite vertebrar España, que los servicios sean los mismos", y ha entendido que no apostar por la distribución de recursos "significará una España más dividida".

Bravo ha abogado por el reconocimiento de la infrafinanciación de Andalucía, así como la de otras comunidades que ha citado como Valencia o Murcia, "sin que nadie salga perjudicada", por lo que ha apostado por "dar más capacidad económica para las comunidades con más necesidades".

Las incertidumbres sobre los ingresos de Andalucía para elaborar el Presupuesto de 2020 ha explicado Bravo que se resolverá "tomando como referencia el crecimiento del PIB, calcularemos los ingresos" y se ha mostrado partidario de que "esta Andalucía que funciona siga funcionando" y ha señalado para ello el mejor comportamiento de Andalucía respecto a la media nacional en parámetros como la "creación de empleo, de empresas, de las exportaciones, o el turismo". "Tendremos que seguir apostando por las reformas", ha afirmado.

"Vamos a seguir bajando impuestos", ha sostenido Bravo, que ha renegado de la condición de ser "el territorio con los impuestos más altos", mientras ha asegurado que el crecimiento de los ingresos del IVA o el IRPF "evidencia que tiene resultados" la bajada tributaria por lo que ha apostado el Gobierno andaluz.