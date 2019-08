Epstein firmó un testamento dos días antes de morir en la cárcel

Jeffrey Epstein, el millonario acusado de tráfico sexual de menores que se suicidó en la cárcel a principios de mes, firmó un testamento dos días antes de su muerte, según revelaron hoy medios estadounidenses.



Los abogados de Epstein registraron en las Islas Vírgenes de EE.UU. el documento, que estima la fortuna del titular en 577,6 millones de dólares.



Se desconoce por el momento el beneficiario o beneficiarios del testamento, ya que el documento agrupa todas las propiedades en un fideicomiso llamado "Trust 1953". En ausencia de testamento, se presumía a su único hermano, Mark, como heredero.





El documento incluye dos islas ubicadas precisamente en el archipiélago caribeño de las Islas Vírgenes de EE.UU.: Little Saint James, tasada en 63 millones de dólares, y Great Saint James, tasada en 22 millones.Es en Little Saint James donde Epstein tenía una mansión que el FBI allanó después de su muerte y en la que presuntamente organizó fiestas y orgías con menores.Las propiedades de Epstein también incluyen su mansión de Nueva York, considerada la más grande de Manhattan y tasada en 55,9 millones, su rancho en Nuevo México (17,2 millones), su mansión en Palm Beach (12,4 millones) y su apartamento en París (8,7 millones).El testamento contiene 56,5 millones en efectivo, 112 millones en acciones, inversiones a renta fija de 14 millones y 18,5 millones en automóviles, aeronaves y barcos. También enumera varias obras de arte.Los abogados de las presuntas víctimas de Epstein han pedido al Gobierno que incaute las propiedades del millonario para pagar indemnizaciones dado que el juicio en su contra ya no se podrá celebrar.Epstein fue detenido el pasado 6 de julio tras aterrizar en Nueva Jersey acusado de tráfico sexual de menores, cargos parecidos a los que afrontó hace una década en Florida y que sorteó con un acuerdo con la Fiscalía.El millonario estaba encerrado sin fianza en una penitenciaría de Nueva York a la espera de juicio.Epstein intentó suicidarse aparentemente el 23 de julio, algo que finalmente logró en un segundo intento el pasado 10 de agosto.Aunque el forense confirmó el suicidio como causa de la muerte, el hecho de que no estuviese sometido a vigilancia tras el primer intento generó múltiples teorías dadas las influyentes amistades del millonario, como el presidente de EE.UU., Donald Trump, al expresidente Bill Clinton o el príncipe Andrés de Inglaterra.Días después, la directora de la cárcel donde estaba recluido Epstein, Shirley Skipper-Scott, fue apartada del cargo y dos empleados del centro fueron puestos en "baja administrativa".