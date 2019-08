"La violencia machista es el principal problema de seguridad del país"

La vicepresidenta en funciones del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado este sábado que la violencia machista es "el principal problema de seguridad" de España después de confirmarse este viernes que la mujer hallada muerta de madrugada en Tetuán (Madrid) ha sido un crimen machista, por lo que se eleva a 39 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2019.

"Se llama violencia machista, se llama violencia de género, no se le puede llamar de otra manera, no se le puede blanquear, no se puede debilitar la lucha que tenemos que afrontar entre todos para que ninguna mujer corra riesgo ni ninguna mujer en nuestro país sea asesinada por el hecho de serlo", ha resaltado a los medios de comunicación momentos antes de visitar la Feria de Málaga.

En este sentido ha recordado también la importancia de la protección de los menores, ya que en lo que va de año han muerto asesinados tres, ha señalado.

Para Calvo la violencia machista es "la principal meta de seguridad en nuestro modelo de convivencia", por lo que le preocupa "bastante algunas instituciones y que algunos partidos políticos, arrastrados por la ultraderecha española, pretendan poner otros nombres, limitar los conceptos, fragmentar la unidad de la lucha y el esfuerzo que tenemos que seguir haciendo".

Por último, la vicepresidenta en funciones ha resaltado que "todo es poco para que nadie acabe como ha acabado esta última víctima de una violencia que no se puede denominar más que con su verdadero nombre: violencia de género y violencia machista".

ATENTADO DE BARCELONA

Por otro lado, ha mandado un "mensaje de recuerdo sentido" a las víctimas de los atentados yihadistas de hace dos años, el 17 de agosto de 2017, en Barcelona y Cambrils, y un mensaje de apoyo "rotundo" a sus familiares.

Calvo ha indicado que los familiares de estas víctimas "nunca repararán la pérdida de sus familiares", entre los que se deben contar tanto a los que son de nacionalidad española como extranjera "con nuestro apoyo y respaldo continuo", ha asegurado.