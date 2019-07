Casi el 33% de las horas extra trabajadas en Andalucía no se pagan

El 32,7% de las 376.502 horas extra trabajadas en Andalucía durante el primer trimestre de este año --hasta un total de 123.183-- no fueron remuneradas, según el sindicato CCOO, que alerta de que la realización de horas extra no pagadas es "una práctica habitual en el mercado laboral andaluz" que, no obstante, "se vio agravada de forma alarmante como consecuencia de la crisis económica".

Así lo recoge un informe de CCOO de Andalucía, consultado por Europa Press y elaborado a partir de datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año, en el que se señala que dicho porcentaje de horas extra no remuneradas equivale a 3.080 empleos semanales a tiempo completo, resultado de dividir la totalidad de horas extra entre 40, el número de horas de una semana de trabajo a tiempo completo.

También equivale al 4,7% de todas las horas extra no pagadas realizadas en España, según el mismo informe, en el que se alerta además de que la realización de horas extra no remuneradas no afecta únicamente al colectivo de trabajadores en ocupaciones menos cualificadas, sino que "también se produce con intensidad en aquellos con una cualificación media y alta".

En concreto, el porcentaje de horas extra no remuneradas entre directores y gerentes equivale en Andalucía al 97,1% del total. En cambio, las ocupaciones elementales (18,7%) y la categoría de operarios de maquinaria (17,4%) son las que presentan los porcentajes más bajos en la comunidad.

Además, el sindicato llama la atención sobre una diferencia entre sexos, ya que el porcentaje de horas extra no remuneradas es mayor entre las mujeres (36,2%) que entre los hombres (30,6%) en Andalucía.

ALMERÍA, A LA CABEZA EN PORCENTAJE

Por provincias, el mayor porcentaje en la comunidad autónoma de horas extra no remuneradas respecto al total de las realizadas se da en Almería, con un 56,57%, que se sitúa así por delante de Jaén (44,16%), Granada (37,26%) y Sevilla (35,84%), todas ellas por encima de la media andaluza (32,7%).

Por el contrario, las provincias con un porcentaje menor de horas extra no remuneradas respecto al total de las realizadas son Cádiz (28,71%), Málaga (24,1%), Huelva (20,17%) y Córdoba (14,24%), que cierra la tabla en ese aspecto.

No obstante, en términos absolutos, Sevilla es la provincia andaluza con más horas extra no remuneradas en el primer trimestre del año, hasta 39.868, seguida de Cádiz (22.307), Granada (18.973) y Almería, con 17.082. Por detrás de estas cuatro se sitúan Málaga, con 16.003; Jaén, con 3.652; Córdoba, con 2.666; y, finalmente, Huelva, con 2.633.

Por comunidades autónomas, Andalucía se sitúa en cifras absolutas como la séptima con más horas extra no pagadas, por detrás de la Comunidad de Madrid, con 764.041; la Comunidad Valenciana (422.896), Cataluña (280.681), Galicia (215.795), Murcia (182.922) y Castilla y León (161.506). En el extremo opuesto de la tabla se sitúan La Rioja (21.584), Canarias (19.007), Ceuta y Melilla, con 4.694 horas no remuneradas.

En relación al porcentaje de no remuneradas sobre el número total de horas extra realizadas, Andalucía, con el 32,7%, es la decimosexta comunidad, sólo por delante de Aragón (31%) y Canarias (28,4%). En el lado contrario se sitúan Madrid (65%) y Ceuta y Melilla (63,9%) como los territorios con mayor porcentaje.

Por sectores económicos, los que cuentan con un mayor porcentaje de horas extra no remuneradas sobre el total de las realizadas son, en Andalucía, los del transporte (58,9%), intermediación financiera (46%) y administración pública (36,6%). En el extremo opuesto figuran la construcción (5,2%) y otros servicios (3,2%).

REGISTRO HORARIO

El informe atiende otras variables como el nivel de formación, el tipo de jornada, el tipo de contrato y la edad. Al respecto, los mayores porcentajes de horas extra no remuneradas se dan en Andalucía entre las personas con una formación superior (47,6%), los asalariados que tienen una jornada completa (34,2%), los que cuentan con contrato indefinido (40,9%) y los trabajadores de 55 o más años de edad (69,1%).

CCOO ha venido reclamando que se cumpla el registro horario en las empresas, tal como se regula en el Real Decreto-Ley 8/2019, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.

Al cumplirse dos meses desde que se debería estar aplicando este sistema, desde CCOO se alertó el pasado jueves de que la obligación del registro horario en Andalucía es "rudimentario y no cumple con los requisitos legales" del decreto, aunque "la mayoría de empresas tiene implantado" ya el sistema.