Adelante ofrece al PSOE que proponga a una candidata para Defensor

Adelante Andalucía se ha mostrado este miércoles abierto a que el PSOE proponga a una candidata para que se ponga al frente del Defensor del Pueblo Andaluz, con el objetivo de desbloquear la renovación de éste órgano de extracción parlamentaria, para lo que es necesario el apoyo del Grupo Socialista.



"En aras de generar un consenso, estamos en disposición de que el perfil o plantel de perfiles que se plantee no sea exclusivamente a iniciativa de Adelante Andalucía", ha dicho en rueda de prensa la portavoz del grupo parlamentario, Inmaculada Nieto.



Adelante Andalucía alcanzó un acuerdo con el PP y Ciudadanos para poner al frente de esta institución a una mujer, propuesta que debía poner sobre la mesa antes de que finalice el actual periodo de sesiones, pero Nieto ha dicho hoy que si la forma de desbloquear la designación es "viniendo la propuesta de la mano de algún otro grupo que no sea Adelante, o de todos" están "dispuestos a colaborar para que esto se materialice".





"Nosotros tenemos nombres de mujeres que cumplen ampliamente con un perfil válido, tanto social como académico, pero lo que no queremos es que sea un obstáculo que la iniciativa la lleve Adelante Andalucía y, si el PSOE quiere hacer una propuesta, no hay ningún problema por nuestra parte", ha subrayado.Ha defendido que si los grupos no "mueven pieza" no habrá ningún órgano de extracción parlamentaria liderado por una mujer, y ha apostillado: "Creemos que bien merece la pena explorar esa posibilidad y dejar la retórica hueca de que es el tiempo de las mujeres".Ha puntualizado que Adelante Andalucía no tiene "nada malo" que decir del actual Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, quien se ha mostrado dispuesto a continuar en el cargo, pero ha insistido en que "estando en plazo" para la renovación "parece razonable que uno de los órganos esté liderado por una mujer en esta nueva etapa".Sobre si se han fijado un plazo para abordar la renovación, ha dicho que si hay "voluntad de acuerdo" eso es "secundario".