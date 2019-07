Buscan a un hombre de 42 años desaparecido en Granada

🆘DESAPARECIDO‼️

Antonio Manuel se encuentra desaparecido desde el día 20 de junio. Salió para hacer un mandado y desde entonces no se sabe nada de él. Vestía camiseta negra, pantalón corto azul marino y zapatillas negras de la marca Nike.

