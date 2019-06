Resolvemos tus dudas a la hora de pedir un crédito rápido online

En un momento u otro, todos hemos necesitado conseguir un dinero extra para sufragar un imprevisto. El pago de unas vacaciones de verano, la compra de un coche o simplemente la reparación del coche del taller son algunos de los ejemplos más frecuentes a la hora de pedir dinero. Si este es tu caso y ya estás cansado de solicitar dinero a tu círculo familiar, en el siguiente artículo vas a poder ver cómo los créditos rápidos online te van a ayudar a disponer de ese dinero sin tener que “enmarronar” a tu círculo más cercano.

Para hacértelo más sencillo y veas todas las posibilidades que ofrece este tipo de financiación, hemos elaborado una pequeña guía respondiendo a las preguntas más frecuentes relacionadas con este tipo de financiación no bancaria que está ganando popularidad desde hace meses en detrimento de los créditos ofrecidos por la banca tradicional. Vamos con ellas.

¿Qué es una empresa de financiación no bancaria?

Una empresa de financiación no bancaria es una compañía especializada en la concesión de créditos, normalmente al consumo, que no forma parte del denominado sector bancario y que no está regulado por sus normativas. Es una forma de financiación alternativa que ha nacido para dar respuesta a las necesidades de personas y empresas que ven cómo la banca tradicional ya no es capaz de dar solución a sus necesidades más inmediatas.

¿Son de confianza estas empresas?

Sí. Detrás de estas compañías, muchas de ellas especializadas en préstamos personales, hay grandes grupos corporativos en presencia en varios países que se han hecho con un hueco en el mercado gracias a la confianza y facilidades que ofrecen a sus clientes. En España, muchas de estas empresas cuentan con miles de clientes y se anuncian en televisión de ámbito nacional.

¿Dónde y cómo puede acceder a estos créditos online rápidos?

Estas compañías especializadas en préstamos rápidos están completamente digitalizadas y ofrecen sus servicios a través de internet sin necesidad de acudir de forma física a un lugar en concreto. De este modo, a través de su web, como la de ccloan.es, es posible acceder a financiación no bancaria y conocer sus ofertas.

¿Cualquier persona puede acceder a un préstamo no bancario?

Uno de los valores añadidos que ofrecen estas compañías es que son más flexibles a la hora de conceder los préstamos que la banca tradicional. Por ello, ofrecen más facilidades, exigen menos papeleos y ofrecen todas las facilidades para que el mayor número de personas pueda acceder a una financiación externa. Aunque es cierto que es posible que algunas empresas rechacen algún cliente por no cumplir con los requisitos, en la mayoría de los casos estas empresas conceden el dinero.

¿Qué requisitos de acceso debo cumplir?

Cada compañía ofrece sus propias condiciones. Sin embargo, tienen algunos puntos en común y una información que solicitan para poder tramitar el préstamo. Entre la documentación necesaria a presentar se encuentra:

Presentar el DNI o NIE de la persona, donde se acredite que el futuro titular del préstamo sea mayor de edad.

Facilitar un email y un número de teléfono de contacto.

Enviar un número de cuenta bancaria en la que ingresar, en caso de ser aprobado, el dinero solicitado.

¿Cuánto tiempo tardan en ingresar el dinero?

Estamos hablando de créditos rápidos online, por lo que es posible tener el dinero en nuestra cuenta al instante una vez que haya sido aprobada nuestra solicitud de crédito. De este modo, las empresas cumplen con uno de sus compromisos con los clientes: facilitar y agilizar la liquidez de las personas.

¿Tienen un tipo de interés elevado?

Cada compañía de financiación no bancaria tiene su propia política y el tipo de interés varía de una a otra, así como las condiciones de devolución de dinero. Por ello, antes de cerrar un acuerdo, es conveniente revisar y comparar entre diferentes empresas para dar con la compañía que se adapte mejor a nuestras necesidades.



Como nota hay que señalar que muchas de estas empresas ofrecen un primer préstamo cero interés para captar nuevos clientes, por lo que el interesado puede conseguir ese dinero que necesita sin tener que pagar un dinero extra. En estos casos, estamos hablando de créditos de pequeñas cantidades económicas que no suelen superar los 500 euros.