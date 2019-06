Al menos 26 heridos, uno de gravedad, por el terremoto de Japón

Al menos 26 personas resultaron heridas, una de gravedad, por el terremoto de magnitud 6,7 Richter que azotó el noroeste de Japón la noche de este martes, provocando un leve tsunami en la costa noroccidental, informaron hoy las autoridades del país.



El único herido grave contabilizado hasta ahora es una persona de la ciudad de Tsubame, en la prefectura de Niigata, mientras que otras 25 resultaron heridas leves en las provincias de Miyagi (4), Ishikawa (1), la propia Niigata (3) y Yamagata (17), la mayoría en la localidad de Tsuruoka, según las últimas cifras de la agencia nacional de gestión de incendios y desastres (FDMA).



La zona costera más castigada está bastante despoblada, lo que contribuyó a que casi todos los heridos fueran leves.





Las autoridades japonesas se encuentran comprobando el estado de los edificios, pero, según apunta la FDMA, por el momento no se ha informado de daños importantes en inmuebles ni instalaciones.Según informaciones recogidas por la cadena pública NHK, más de 50 viviendas han resultado dañadas en la ciudad de Murakami, (Niigata), donde las autoridades han recomendado a 521 personas estar listas para ser evacuadas si las intensas precipitaciones se complican.La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) ha pedido a la población que extreme la precaución por el riesgo de derrumbes y corrimientos de tierra ante potenciales seísmos similares en la próxima semana y en vista de las lluvias que se registran hoy en parte de la zona afectada.El terremoto se produjo a las 22.22 hora local (13.22 GMT) del martes con epicentro en el mar, cerca de la costa noroeste de Japón, frente al límite que separa las prefecturas de Niigata y Yamagata.Nada más registrarse el seísmo la JMA emitió una alerta de tsunami, que fue levantada casi tres horas después. Las olas del tsunami se observaron en Awashima, Sakata, Sado, Wajima y Niigata, según datos de la agencia.El temblor alcanzó en Niigata el nivel 6 superior en la escala sísmica japonesa de 0 a 7 (centrada en medir la agitación de la superficie) y en Yamagata la intensidad fue de 6 inferior.El terremoto provocó el cierre temporal de algunas carreteras e interrupciones en el servicio ferroviario, pero no accidentes. Unas 10.000 personas se vieron afectadas por la interrupción del tráfico de los trenes bala de la zona, que funcionan hoy con normalidad.El operador de una línea local de tren que une Niigata y Yamagata indicó, no obstante, que todavía no ha podido restablecer el servicio y que no sabe cuándo podrá hacerlo.Las cerca de 10.000 viviendas que experimentaron cortes de luz en Niigata y Yamagata ya ha recuperado el servicio, y el Ministerio de Agricultura informó hoy de que no ha detectado problemas en los pesqueros ni puertos de la región.Japón se asienta sobre el llamado anillo de fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que las infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar temblores fuertes.