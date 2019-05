La Junta defiende el nombramiento de Millo ante críticas de PSOE y Vox

El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha defendido este viernes el nombramiento del exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo como secretario de Acción Exterior de la Junta, criticado por Vox, que considera que "sobra", y PSOE, que opina que es "una falta de respeto al pueblo andaluz".



Durante la sesión de control parlamentario al Gobierno Bendodo ha sostenido que este "no es un cargo nuevo sino un centro directivo que existe desde hace muchos años" y ha dicho que todos los nombramientos de la Junta se realizan siguiendo los criterios de capacidad y adecuación al puesto.



"La persona elegida tiene la cualificación profesional y la experiencia necesaria para el cargo, es la persona adecuada para él", ha sentenciado el consejero, que ha insistido en que Millo "tiene vinculaciones con Andalucía, conoce esta tierra y puede hacer una magnífica gestión", por lo que ha pedido que se le dé una oportunidad para demostrar "con su trabajo" que está capacitado.



Ha señalado que "hay muchísimos andaluces fuera de Andalucía que durante muchos años han estado abandonados", por lo que considera que "tiene sentido" la existencia de este área, y ha lamentado las críticas por no haber elegido a un andaluz: "En Andalucía cualquier español puede tener su sitio y le acogemos con los brazos abiertos venga de donde venga".



La diputada de Vox Luz Belinda Rodríguez ha opinado que este nombramiento "sobra" y ha tildado esta Secretaría de "otro chiringuito de colocación de amigos que no va a cambiar", además de considerar un "escándalo" la elección de alguien "bajo cuyo mandato se realizó un referéndum de autodeterminación".



"Con este nombramiento se vuelven a colocar en lo peor que representa su partido, lo mismo que ha hecho que pasen de 137 a 66 diputados y que hace que tengan más cargos públicos imputados ahora que escaños en el Congreso", ha dicho Rodríguez, quien ha recordado a Bendodo que "han venido a cambiar las cosas y no a devolver favores".



Desde el PSOE Ángeles Férriz ha lamentado la "falta de respeto al pueblo andaluz", al que ha su juicio "están engañando" por "convertir en tres meses a la Junta en el mayor chiringuito de España, lleno de amiguetes con lo que se les ha quedado colgado en el resto de España".



"Mire que hemos visto cosas, como ceses a los dos días de ser nombrados o cómo se arrodillan ante Vox, pero lo último ya es que pongan a un señor que ni es de Andalucía ni tiene ningún vínculo, ¿de verdad en una comunidad con ocho millones de personas no han encontrado a ningún andaluz con talento?", ha criticado.