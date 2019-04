Instituto MEDAC, el referente de la FP en Andalucía

A la hora de continuar con los estudios elementales, tienen que plantearse dos situaciones. En primer lugar y una de las más necesarias, el saber qué seguir estudiando, siempre y cuando tengamos en cuenta que nos vaya a gustar. Existe una gran oferta docente hoy en día y, por lo tanto, no deberíamos de caer en el error de estudiar algo que realmente no nos guste. Por otro lado, el segundo aspecto necesario y que va cogido de la mano del primero, es elegir unos estudios que presenten una buena tasa de empleabilidad. En este caso, el Instituto MEDAC es un instituto FP que cada vez cuenta con más estudiantes debido a la calidad de enseñanza con la que cuenta y sus estudios avanzados, como el TAFAD (TSEAS).

Para poder dar cabida a todos los estudiantes con los que cuenta y que sigue contando, el centro ampliará hasta cerca de cinco mil alumnos de FP. Además de la calidad de la enseñanza, uno de los aspectos más perseguidos por todos aquellos jóvenes que quieren cursar sus estudios en este instituto, es el alto porcentaje de empleabilidad, llegando hasta un 90% al acabar el grado. Sin duda, se trata de una cifra bastante importante, que tiene aún más importancia si tenemos en cuenta los tiempos en los que vivimos en donde el acceso a un buen empleo de calidad cada vez resulta más complicado.

Enfocar el estudio al mercado laboral

El éxito de MEDAC, radica en que sus clases y la metodología de la enseñanza están enfocadas al mercado laboral. En este sentido, se entiende que más allá de tratar de aprender toda clase de conceptos abstractos, resulta importante saberlos aplicar al día a día en las empresas puesto que es lo que se encuentra demandando el mercado.

De esta forma, los alumnos de MEDAC se encuentran más aventajados que el resto a la hora de disfrutar de unas prácticas de empresa ya que no tienen que aprender ningún procedimiento, si no que se encuentran perfectamente preparados para poder incorporarse a la vida laboral de forma inmediata. Estas ventajas, no pasan inadvertidas a las empresas del sector y demuestran un particular interés a la hora de contratar a los alumnos de estos centros, debido a la calidad de los alumnos, ya que prácticamente se evitan el tener que formar al trabajador en el seno de la empresa.

En definitiva, si lo que estás buscando es una sencilla salida al mercado laboral, cursar los estudios en uno de estos centros MEDAC termina por ser una solución sencilla de cara a todos los problemas que existen para acceder al mercado laboral. Muchos institutos, tratan de tener unos buenos programas de prácticas o unos convenios interesantes con las empresas, pero, sin embargo, estos programas no cuentan con ninguna utilidad si el alumno que se presenta no sabe sacarles partido. Por este motivo, una adecuada preparación es de lo más importante que podemos recibir a día de hoy.