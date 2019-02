Cs se reafirma en "ni un paso atrás" tras la petición de Vox

La portavoz adjunta del grupo de Ciudadanos en el Parlamento Andaluz, Mónica Moreno, se ha reafirmado en que su partido no dará “ni un paso atrás” en cuestiones de violencia de género, tras conocer que Vox ha pedido los nombres y apellidos de todos los trabajadores de las unidades de esta materia.



En declaraciones a los periodistas en el Parlamento de Andalucía, durante unas jornadas de puertas abiertas, Moreno ha explicado que se trata de “un asunto que va a dirimir la Mesa del Parlamento, pero nosotros no vamos a dar ni un paso atrás en derechos adquiridos de las mujeres en violencia de género, ni en ningún derecho adquirido por ningún andaluz”.



No obstante, no ha querido incidir en la materia, porque “es una cuestión que tiene que dirimir la mesa del Parlamento”, señalando que “se ha hecho una consulta al letrado mayor”, porque “es un tema sensible de datos personales, y la posición que tenemos que adoptar como partido responsable es esperar la decisión de la Mesa del Parlamento”.



Mónica Moreno ha hecho, además, balance del trabajo realizado desde que se puso en marchael actual Gobierno andaluz, lamentando “una oposición bastante férrea, porque el PSOE no ha sido capaz de aceptar el lugar en el que le han colocado los andaluces”, citando que “el pasado jueves, se negó a condenar el separatismo en Cataluña, porque la señora Susana Díaz ha preferido defender a los futuros apoyos de Pedro Sánchez”.