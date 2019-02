Las mujeres ganan por hora de trabajo un 15,7 % menos que los hombres

La ganancia media por hora de trabajo en Andalucía se sitúa para las mujeres en 12,55 euros la hora mientras que para los hombres es de 14,89 euros, lo que supone una diferencia de 2,34 euros la hora, es decir, una brecha salarial del 15,7 %.



Estos datos los ha facilitado hoy CCOO-Andalucía en un informe con motivo de la celebración del Día por la Igualdad Salarial, que se conmemora el 22 de febrero, y se basa en los registros del Instituto Nacional de Empleo (INE).



Si se mide en función del salario anual una mujer percibió de media 5.849 euros menos que un hombre en el año 2016, lo que agranda la brecha salarial al 24,3 %.



Esta discriminación salarial del colectivo femenino se une a la precariedad laboral, que se "perpetua en las mujeres", ya que cuatro de cada diez mujeres tienen un contrato temporal y esto se agrava con la parcialidad.



Los contratos a tiempo parcial recaen mucho más en las mujeres que en los hombres y este tipo de contratación no deja de crecer hasta suponer en 2018 casi un 45 % del total, prácticamente el doble que los varones.



Igualmente, las horas extras no pagadas suponen el 46 % del total para las mujeres, casi siete puntos porcentuales más que para los hombre, según el informe de CCOO.



Estos datos constatan que la situación laboral de la mujer no ha cambiado en los últimos años sino que persisten las desigualdades debido sobre todo a la reforma laboral del gobierno del PP en 2012, según la secretaria general de CCOO-Andalucía, Nuria López, que ha pedido al Gobierno que modifique sus aspectos "más lesivos" antes de que concluya la legislatura por las elecciones del 28 de abril.



Esta situación de desigualdad laboral se produce, además, en un contexto en el que las mujeres tienen más nivel formativo que los hombres andaluces, ya que un 43 % cuenta con formación superior frente al 32,4 % de los varones.



Sin embargo, dos de cada diez mujeres son inactivas por dedicarse a las labores del hogar, de forma que están en esta situación 690.700 mujeres mientras que no superan los 72.000 hombres.



Y en los últimos siete años se ha estancado en torno al 20 % el dato de mujeres inactivas, lo que se traduce en que se mantiene la división tradicional de roles, según ha explicado la responsable de la mujer de CCOO-A, Yolanda Carrasco.



Al mismo tiempo se ha incrementado la población ocupada femenina hasta alcanzar en 2016 el dato más alto con 1.293.068 mujeres, pero concentrada en las de mayor edad, mientras que la población más joven no deja de perder peso en el mercado laboral.